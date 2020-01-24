Песков рассказал о роли Орешкина на посту помощника президента

Москва, 24 января. Бывший глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента на новом посту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Что касается сегодняшнего дня, вы знаете, что произошли назначения в администрации президента. Подписаны соответствующие указы. Я возьму паузу, не буду говорить о распределении обязанностей, то есть чем будут заниматься члены руководства администрации. Мы надеемся до конца дня или в понедельник, что будут соответствующие обязанности подписаны. Таким образом, мы проинформируем вас, что будет входит в обязанности [Дмитрия] Козака и [Владимира] Мединского. В данном случае понятно, что Орешкин будет выполнять роль экономического помощника, выполнять тот функционал, которым занимался [Андрей] Белоусов.», — рассказал пресс-секретарь главы государства.
Напомним, 24 января Владимир Путин назначил Максима Орешкина и бывшего министра культуры Владимира Мединского помощниками президента. Также новую должность получил бывший зампред правительства РФ Дмитрий Козак, став третьим заместителем руководителя администрации президента, передает РИАМО.
Козак, Орешкин и Мединский получили новые посты после отставки правительства, о которой 15 января объявил бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Новый кабмин возглавил Михаил Мишустин, внесший кадровые изменения, пишет Deita.ru.
Ранее в беседе с телеканалом «360» политолог Алексей Мухин предположил, что Владимир Мединский на новом посту займется борьбой с фальсификацией истории.