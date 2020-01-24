Песков рассказал о роли Орешкина на посту помощника президента

Москва, 24 января. Бывший глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента на новом посту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что касается сегодняшнего дня, вы знаете, что произошли назначения в администрации президента. Подписаны соответствующие указы. Я возьму паузу, не буду говорить о распределении обязанностей, то есть чем будут заниматься члены руководства администрации. Мы надеемся до конца дня или в понедельник, что будут соответствующие обязанности подписаны. Таким образом, мы проинформируем вас, что будет входит в обязанности [Дмитрия] Козака и [Владимира] Мединского. В данном случае понятно, что Орешкин будет выполнять роль экономического помощника, выполнять тот функционал, которым занимался [Андрей] Белоусов.», — рассказал пресс-секретарь главы государства.