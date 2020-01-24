Лондонский фонд Ходорковского стал новым инструментом финансирования «Новой газеты»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ранее опровергал какую-либо финансовую связь с Михаилом Ходорковским, полностью отрицая факт получения денег от бизнесмена. Однако участие Муратова в управлении созданным Ходорковским фондом «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists) может указывать на финансирование «Новой газеты» и лично Муратова.

В августе 2018 года Ходорковский объявил о создании фонда совместно со своим бывшим партнером по бизнесу и ЮКОСу Леонидом Невзлиным. Избежавший правосудия за присвоение государственных средств акционер бывшей нефтяной компании Невзлин по-прежнему имеет тесные связи с Ходорковским. Они совместно руководят инвестиционной структурой Quadrum, куда вложены похищенные из России во времена функционирования ЮКОСа деньги.

Согласно данным Регистрационной палаты Великобритании, директором фонда выступает Мария Орджоникидзе, имеющая гражданство Великобритании. Она была и остается приближенным лицом Ходорковского. Выбор Орджоникидзе в качестве директора не был случайным. Во времена работы ЮКОСа и в период пребывания олигарха в тюрьме Орджоникидзе занимала должность главы пресс-центра Ходорковского, выступая связующим звеном между ним и СМИ.

Из информации, указанной на официальном сайте фонда, становится ясно, что толчком к его созданию стала гибель российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в конце июля 2018 года. Главной целью фонда заявлена защита журналистов-расследователей, а также их финансирование. Напомним, официальная версия Следственного комитета РФ подтверждает факт убийства журналистов с целью ограбления местными бандитами, о чем на момент интервью «Коммерсанту» заявлял заместитель руководителя СК РФ.

Примечательно, что зарегистрирован фонд был лишь в 2019 году. Попытка Ходорковского анонсировать свою новую структуру связана с невозможностью и далее игнорировать факт вины за гибель российских журналистов, которые были направлены в ЦАР в рамках реализации финансируемого им проекта Центра управления расследованиями (ЦУР). Журналисты были без должного сопровождения и охраны, а также с поддельными пропусками ООН в африканской стране, осуществляя заказ Ходорковского по поиску бойцов ЧВК «Вагнера». Фактически Ходорковский отправил людей на убой, что было доказано в расследовании Федерального агентства новостей.

Стремясь скрыть свою вину в произошедшем, Ходорковскому не удалось замести следы: устранив ЦУР, он объявил о создании фонда «Справедливость для журналистов», сопровождая свои действия заказными статьями в подконтрольных СМИ, в том числе «Новой газете».

Новая структура в сети МБХ

Фонд «Справедливость для журналистов» содействует получению информации и помогает журналистам-расследователям, финансируя их деятельность, включая командировки и прочие затраты, необходимые для реализации проектов. Первоначальная сумма в фонд, которая была выделена Ходорковским и его бывшим коллегой по ЮКОСу Леонидом Невзлиным, составила пять миллионов долларов.

При этом фонд зарегистрирован в качестве некоммерческой организации без уставного капитала, в которой учредители несут ответственность в размере 1 фунта стерлингов.

Первые гранты были распределены уже в 2019 году, а в январе 2020-го фонд объявил о новом этапе распределения финансирования для журналистов. В качестве призового гранта на расследование в 2019 году было выделено всего 80 тысяч долларов, а еще 400 тысяч долларов суммарно ушло на поддержку 11 журналистских расследований. О судьбе оставшихся на балансе фонда средств в размере 4 млн 520 тысяч долларов узнать ничего не удалось, так как фонд не публикует финансовую отчетность.

Ходорковский решил найти более безопасную схему финансирования расследований. Фонд в этом вопросе играет лишь финансовую, но не организационную роль, и теперь отвечать за безопасность журналистов не придется. Чтобы получить средства на проведение расследования, журналист должен выполнить определенные условия, заключающиеся в составлении плана, представлении детального бюджета и формата публикаций с указанием заинтересованных в нем СМИ.

Другими словами, отбор журналистов производится с учетом требований структуры олигарха. Средства, выделяемые фондом Ходорковского, предназначаются тем людям, которые смогут убедить руководство фонда в значимости разрабатываемого проекта. При этом за руководством закрепляется возможность контролировать все процессы работы, вплоть до определения информационных ресурсов для публикаций.

Стоит отметить, что фонд, который должен специализироваться на защите журналистов по всему миру, работает преимущественно по российской повестке, что подтверждает новостная лента на официальном сайте организации. Фонд «Справедливость для журналистов» выступает очередным инструментом Ходорковского в рамках освещения выгодных тем.

Пять друзей Ходорковского

Учитывая, что организационно-правовая форма фонда (LimitedExemptPrivate, Ltd) не предусматривает создания расширенного аппарата управления, по примеру российских ООО, руководством занимается ограниченное число лиц. На официальном сайте фонда указано, что им управляет попечительский совет, состоящий из шести человек, в число которых входит и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Кроме Ходорковского, Муратова и Невзлина в состав совета входят еще три человека — иностранные граждане, ранее проживавшие в России. Речь идет об экс-президенте СМИ-иноагента «Радио Свобода» Джеффе Гедмине, корреспонденте The Guardian Люке Хардинге и авторе книг о России Дэвиде Саттере.

Деньги Ходорковского в кармане Муратова

После публикации журналистами ФАН расследования, указывающего на финансирование «Новой газеты» Ходорковским, Муратов решил реабилитироваться. На вопрос корреспондента ФАН с просьбой разъяснить, получает ли средства от олигарха издание, Муратов сообщил, что деньги от Ходорковского никогда не поступали. Однако добавил, что от такого предложения отказываться не стал бы.

«Мы не получаем денег от Михаила Борисовича Ходорковского. Я его хорошо знаю, в начале лета 2019 года встречался с ним, когда проведывал его отца Бориса Моисеевича. Ходорковский [младший] не платит нам денег. К тому же если бы мы что-то получали из зарубежья, то все проверяющие органы признали бы нас иноагентами. У нас тут муха не пролетит без Росфинмониторинга. Денег от Ходорковского нам не поступало», — сообщил Муратов.

Основатель «независимого» издания имеет все возможности для получения финансирования от экс-главы ЮКОСа, в том числе через фонд «Справедливость для журналистов». Муратов, как упоминалось выше, входит в попечительский совет фонда, который распределяет гранты для журналистов, и фактически располагает инструментами для формирования в России определенной информационной повестки. Имея достаточный вес в управляющем звене фонда, Муратов может лоббировать выделение грантов для любых журналистов, отвечающих интересам «Новой газеты» и лично олигарха. Учитывая, что фонд не публикует имена получателей средств и их размер, Ходорковский и Муратов могли наладить «теневую схему» передачи денег в редакцию.

Источник Федерального агентства новостей в «Новой газете» подтверждает информацию, что посредником в «теневой схеме» финансирования выступает специальный корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков, который является частым гостем на форумах Ходорковского в европейских странах. Журналист является связующим звеном в схеме между заказчиком в лице Ходорковского и «Новой газетой». Ведь именно через него издание получает средства, минуя официальные банковские счета и не вызывая повышенного внимания уполномоченных финансовых органов.

Напомним, о связях Муратова с Ходорковским и деньгах экс-главы ЮКОСа в бюджете «Новой газеты» ранее писал ФАН. В результате расследования удалось установить, что Ходорковский через «Новую газету» лоббирует собственные интересы в России, а издание получает за это средства на существование.