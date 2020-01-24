Студент Жуков выбирается из подполья, заручившись поддержкой антироссийских сил

Москва, 24 января. Американское издание Bloomberg, известное информационными вбросами о России, заставило паниковать так называемую оппозицию, распространив слухи о возможности досрочных выборов в Госдуму РФ в связи с кадровыми перестановками в российском правительстве. Либералы бросились искать себе нового героя и попытались протолкнуть на эту позицию студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, осужденного за экстремизм.

Выбраться из подполья студенту помогают антироссийские силы в лице беглого олигарха Михаила Ходорковского, а также главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Последний пригласил Жукова вести передачу «Условно Ваш». В радиоэфире студенту позволили вступать в дискуссии с именитыми персонами, чтобы продемонстрировать готовность Жукова к политическим дебатам.

В первом выпуске молодой человек побеседовал с упомянутым выше Ходорковским, однако вторая передача стала для Жукова провалом. В качестве гостя на радио пригласили лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, передает «Политика сегодня». Студент задавал политику бестактные вопросы о ситуации в России, однако Жириновский, известный прямолинейностью и обладающий внушительным опытом, не позволил втянуть себя в беспредметные дискуссии. В итоге Жукову оставалось только критиковать власть, не предлагая при этом никаких инициатив по улучшению жизни россиян.

Отметим, что Ходорковский избрал Жукова в качестве новой иконы псевдооппозиции, разочаровавшись в скандальном блогере Алексее Навальном и его соратнице Любови Соболь. Дело в том, что старые лица так называемой оппозиции не справились с задачами, стоящими перед ними на выборах в Мосгордуму. Именно страх провалиться на новых выборах заставляет либералов и сторонников антироссийской деятельности искать новых персон для призыва к протестам и раскачивания ситуации в стране.