Эрдоган и Меркель затронут тему Ливии на переговорах в Турции

Анкара, 24 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель собираются обсудить ситуацию в Ливии на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил сам Эрдоган на открытии нового здания турецко-германского университета в Стамбуле.

«Рассчитываю, что мы обсудим с госпожой Меркель наши двусторонние отношения, а также ситуацию в Ливии, и придем к результатам», — цитирует его РИА Новости.

Меркель тоже присутствовала на церемонии, но о повестке переговоров ничего не сказала, высказавшись только о турецко-германском университете. По мнению канцлера, это учебное заведение можно считать лучшим показателем сотрудничества Берлина и Анкары.

Напомним, 19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. В ней приняли участие представители России, Турции, США, Египта, стран ЕС и ряда других государств. В столицу Германии прибыли также премьер-министр так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. При этом переговоры между ними не состоялись: Саррадж отказался садиться за стол переговоров с Хафтаром.

По итогам саммита участники заявили, что стороны конфликта в Ливии должны прекратить боевые действия. Помимо этого, прозвучали призывы о невмешательстве третьих стран в ситуацию в этой стране, а также о соблюдении оружейного эмбарго. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, берлинский саммит по Ливии стал «нелепой попыткой» копирования переговоров в Москве 13 января, где действительно обсуждались важные вопросы по Ливии. Он подчеркнул, что участники встречи в Берлине просто повторили уже ранее озвученные тезисы и безуспешно попытались перетянуть ливийскую повестку у Москвы.

Переговорый процесс по Ливии был запущен после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января в Стамбуле, призвавших стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.