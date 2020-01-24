Минобороны РФ пригласило военных из 90 стран к участию в армейских играх

Москва, 24 января. Минобороны РФ направило приглашения 90 странам, в том числе членам НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке соревнований.

По его словам, шестые Армейские международные игры откроются 23 августа и продлятся до 5 сентября.

«В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса», — сообщил министр обороны РФ.

Он отметил, что в течение пяти лет в военных состязаниях приняли участие более 20 тысяч военнослужащих из 40 стран.

В этом году, как заявил Шойгу, планируется, что соревноваться будут 6 тысяч человек, объединенных в 250 команд.

Сейчас Вооруженные силы РФ проводят отборочные испытания соревнований.

«В настоящее время к отборочным мероприятиям привлечено около 50 тысяч российских военнослужащих», — рассказал Шойгу.

Он также добавил, что нынешние игры будут отличаться большей зрелищностью.

«Чтобы сделать поединки еще более зрелищными, мы повысили сложность трасс и судейские требования, объединили некоторые испытания, ввели в конкурсы новые элементы», — сообщил глава Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что проведение игр требует от организаторов скрупулезной работы.

Предыдущие Армейские международные игры «АрМИ-2019» выиграли российские военнослужащие, обойдя в финале «Танкового биатлона» команды Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.