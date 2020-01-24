Послание президента меняет имидж многодетной семьи в России

Президент России Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию озвучил предложения по поддержке семей, особенно родителей с низкими доходами. Смогут ли эти меры изменить отношение россиян к многодетной семье, будем ли мы рожать больше благодаря финансовой поддержке от государства или дело вовсе не в ней? В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Пожалуй, впервые в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию отчетливо прозвучал посыл, что для исправления демографической ситуации в стране меры социальной поддержки должны быть максимально гибкими.

«Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная семья», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, прозвучала важная мысль, что семьи с низкими доходами (а по оценке президента более чем на 70% это именно семьи, где два ребенка и больше), не должны чувствовать себя ущемленными и даже униженными по сравнению с более обеспеченными согражданами.

Именно поэтому президент предложил важную инициативу, которая материально поможет всем семьям с детьми, а еще и психологически поддержит многодетные семьи и просто семьи с невысоким доходом.

Напомним, как в послании президент объяснил необходимость обеспечить горячим питанием всех школьников с первого по четвертый класс, вне зависимости от уровня доходов их родителей: «Не буду скрывать, у нас большие дискуссии шли на этот счет. Некоторые коллеги, в общем и целом, не возражают не потому, что им детей не хочется поддержать, но говорят о том, что это не очень справедливо, что и люди с приличными доходами, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. В этом, конечно, есть логика, это правда. Но есть и логика, тоже характерная для нашего общества — все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно».

Озвучил президент и другие меры, призванные облегчить семьям трудности, связанные с рождением детей. Такие, например, как продление выплат на детей с полутора до трех лет в тех семьях, где на одного человека приходится доход менее одного прожиточного минимума.

Федеральное агентство новостей решило выяснить у специалистов-демографов, а также у семей, где раздумывают над рождением второго и последующих детей, как они оценивают предложенные в послании президента меры поддержки родителей.

«Судя по посланию президента, меры поддержки в первую очередь будут оказываться не многодетным, а молодым семьям, которые решили родить первенца», — отметил в интервью ФАН специалист по демографии Владимир Тимаков.

Логику руководства страны понять можно, добавил демограф.

«В 2018 и 2019 годах у нас впервые в истории страны фиксируется больше вторых рождений, чем первых. Это парадокс для любой страны: всегда первых рождений больше, чем вторых. Проблема не в том, что молодые люди стали массово отказываться от рождения детей (идеология чайлдфри у нас пока не приживается), а в том, что поколение 90-х весьма малочисленно. О чем упомянул и Владимир Путин в послании», — говорит Тимаков.

Кроме того, молодые люди, вошедшие в репродуктивный возраст, откладывают рождение детей. Этот сдвиг, по мнению эксперта, объективно связан и с более поздним взрослением, и с увеличением сроков социализации, поскольку растут требования к образованию и профессиональному уровню.

«Что далеко ходить. Я сам многодетный отец и у меня дочь учится на медицинском факультете. Помимо шести лет института еще ординатура. Ей все эти годы ребенок как бы некстати. Так что все эти проблемы мне знакомы не только в теории, но и на практике», — рассказывает собеседник ФАН.

Сдвиг срока рождения первого ребенка в современных семьях – общемировая тенденция. И в этом смысле тактика стимулирования первого рождения будет иметь положительные результаты, считает Владимир Тимаков.

«Первого ребенка многие семьи в России после такой меры родят раньше на несколько лет. И краткосрочный эффект от этого мы получим. Но вот соберутся ли молодые семьи потом рождать второго? Стимул для этого невелик», — рассуждает демограф.

Опасения его понятны — более чем две трети капитала (около 466 тысяч рублей) молодые родители получат уже за первого ребенка. А вот последующая добавка в размере 150 тысяч рублей для многих – это не столь существенный стимул. Притом, что в среднем российская семья тратит на ребенка до достижения им 18 лет около 4 миллионов рублей.

«Я прогнозирую, что придется корректировать нынешнюю демографическую политику, если мы хотим выйти из демографического тупика», — считает собеседник ФАН.

По его словам, рано или поздно назреет необходимость дополнительных мер, которые бы стимулировали рождение третьего ребенка в семьях россиян.

«С помощью маткапитала, появившегося в России в 2006 году, нам удалось значительно увеличить число семей с двумя детьми. Теперь для выхода из демографического тупика, о котором говорил Владимир Путин, необходимо переходить к тому, чтобы у россиян стала популярная трехдетная модель семьи. И, кстати, президент это озвучивал в одном из своих посланий. Мы уже сейчас имеем 16% третьих рождений, 5% — четвертых. Это не так плохо. Надо и дальше стимулировать семьи, чтобы они переходили в статус многодетных», — считает Владимир Тимаков.

Сегодня довольно многочисленное поколение россиян, рожденных в 80-е годы, остается в активном репродуктивном возрасте. Поэтому стоит в первую очередь делать ставку на это поколение, стимулировать их на рождение третьего ребенка, считает демограф.

«Такой меры как списание части ипотеки для тех, кто решил завести третьего ребенка, недостаточно, — считает Тимаков. — Мне кажется, рано или поздно, мы придем к пониманию, что надо удваивать маткапитал для тех семей, где решились рожать третьего ребенка».

Примеры других стран показывают, что поддержка государства положительно влияет на рождаемость. Например, во Франции с каждым последующим ребенком (вплоть до четвертого) поддержка государства увеличивается. И в том числе поэтому Франция – рекордсмен в Европе по рождаемости.

Причем наибольший «бэби-бум» наблюдается в семьях этнических французов. И сейчас коэффициент рождаемости во Франции колеблется около 1,9 ребенка на одну женщину. Это хороший показатель, но все же недостаточный для естественного самовоспроизведения нации.

«Пока ни одна европейская нация не вышла на уровень более двух детей на одну женщину, необходимый для поддержания естественной численности населения, — говорит Владимир Тимаков. — Я считаю, что в России вполне реально добиться к 2024 коэффициента 1,7 ребенка на одну женщину».

Кроме того, Россия могла бы стать первой страной, где удалось вернуться к естественному восполнению численности населения.

По мнению демографа, для достижения этой цели эффективно было бы:

— Снизить возраст выхода на пенсию не только для многодетных матерей, как это уже есть сейчас, но и для многодетных отцов (23 января Госсовет Удмуртии как раз внес подобное предложение в Госдуму РФ. — Прим. ФАН).

— Увязать размер пенсий с количеством рожденных детей. Поскольку, какие бы хитрые формулы ни изобретали специалисты, именно отчисления из зарплат молодого поколения формируют размер выплачиваемых пенсий.

— Взять на вооружение опыт, хорошо зарекомендовавший себя во Франции, и идти по пути удвоения материнского капитала при рождении каждого последующего ребенка.

Кроме того, считает эксперт, маткапитал мог бы быть дифференцирован по регионам. Для москвичей, например, маткапитал не является серьезным стимулом, поскольку здесь на порядок дороже недвижимость, чем в провинции.

Считается, что в Москве с демографией дела обстоят лучше, чем в среднем по стране.

«Но это только потому, что в Москву и Петербург съезжаются молодые активные люди со всей страны. А если мы посмотрим на среднее количество детей в семьях, то в Москве этот показатель ниже. Молодые люди много сил тратят на карьеру, на то, чтобы купить дорогое столичное жилье», — говорит Владимир Тимаков.

В целом меры социальной поддержки в России оправдывают себя.

«Как минимум 3 миллиона дополнительных жизней страна получила только благодаря применению такого инструмента поддержки, как материнский капитал. Многие демографы прогнозировали, что с 2011 года в России будет новый спад рождений. Вместо этого до 2016 года шел рост рождаемости. Мы выиграли 6 лет. Если и дальше действовать грамотно, мы вполне способны решить проблему сокращения населения», — резюмировал собеседник ФАН.

Мурманчанка Анна Веснецова – мама пока что одного ребенка. Работает индивидуальным предпринимателем. Она как раз представительница поколения 80-х, на которое делают ставку демографы.

«Год назад я задумывалась о втором ребенке, — рассказала Анна корреспонденту ФАН. — И, когда узнала, что материнский капитал на тот момент составлял более 400 тысяч рублей, обрадовалась, что это будет существенной поддержкой».

Но когда россиянка стала изучать, на что можно потратить средства маткапитала, радость улетучилась. В семье Анны получилось так, что за ипотеку удалось расплатиться самим, без помощи государства.

Материнский капитал родители хотели бы потратить на нянечку или на ремонт квартиры.

«В нашем случае это крайне важно, поскольку из-за бытовой неустроенности в ванной комнате, например, было очень неудобно. Приходилось низко наклоняться, с грудничком, болела поясница», — рассказывает Анна.

Но на это как раз материнский капитал потратить нельзя.

Подруги Анны, уже родившие второго ребенка, тоже пока не могут потратить материнский капитал на то, что им необходимо.

«Я знаю мурманчан, которые переехали на Север без родителей. И у них проблема в том, что нет «под рукой» бабушек и дедушек. При уходе за маленькими детьми им приходится рассчитывать только на свои силы. Если бы можно было потратить материнский капитал на няню, это сильно облегчило бы им жизнь», — считает Анна.

Взвесив все «за» и «против», мурманчанка решила, что пока не готова к рождению второго ребенка.

Илья Панфилов — отец двоих детей. Он живет в селе Тонкино Нижегородской области, работает учителем. Благодаря региональной программе поддержки молодых специалистов семья по льготным условиям смогла приобрести добротный дом.

«Дом хороший. Нас не устраивала только маленькая кухня. Вот на то, чтобы перестроить кухню, сделать ее больше, мы как раз и потратили материнский капитал после рождения второго ребенка», — рассказал Илья корреспонденту ФАН.

В семье Ильи задумываются о том, чтобы родить и третьего ребенка. Государственная поддержка в их случае не имеет решающего значения. И все же Илья, как и Анна, считает, что необходимо расширить спектр применения материнского капитала.

«В сельской местности многие молодые родители до рождения ребенка получали весьма скромные зарплаты. Поэтому деньги им нужны сразу на приобретение детских вещей и детского питания», — говорит Илья.

По его мнению, для многих родителей стало бы большим подспорьем, если бы была продумана система, позволяющая через специальные банковские карты тратить маткапитал исключительно на детские товары. Это подтолкнуло бы многие семьи на рождение второго и третьего ребенка.

А вот история Владимира Мартышина рассказывает о том, как можно в отдельно взятом селе кардинально решить демографическую проблему.

Владимир Сергеевич — директор уникальной школы в селе Ивановское на Лехте в Ярославской области. Кроме того, он член Общественной палаты Ярославской области, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области. ФАН уже писал, как благодаря деятельности Владимира Сергеевича удалось превратить обычное для современной глубинки вымирающее село в одно из самых перспективных.

«Предложенные в послании Федеральному собранию меры, безусловно, правильные, — отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Владимир Мартышин.— Но я считаю, что нельзя забывать о моральном состоянии нации. Далеко не все демографические вопросы можно решить только с помощью денег».

Владимир Мартышин с 90-х годов живет в сельской местности. По его мнению, русские люди в глубинке и сегодня готовы довольствоваться малым в плане материальных благ.

«Русским людям важна духовность, понимание, ради чего они что-то делают, — считает собеседник ФАН. — Среди тех людей, которые меня окружают, я мало слышал сетований, что не стоит рожать второго или третьего ребенка из-за того, что его нечем будет прокормить».

По словам Владимира, в селе Ивановское на Лехте сегодня установилась своего рода мода на многодетность.

«У нас как бы неловко иметь одного или двух детей. И даже трое детей теперь считается как-то маловато. Даже те, кто когда-то говорили, что им не нужен третий ребенок, рожают и третьего, и четвертого. Представляете, что будет, если такую моду распространить на всю страну!», — восклицает директор сельской школы.

Сам Владимир Сергеевич уже давно не только многодетный отец, но и счастливый дедушка 15 внуков.

«Поэтому я только радуюсь, когда узнаю, что моим детям будет полегче благодаря финансовой поддержке государства. Но не это главный стимул», — уверен Владимир Мартышин.

По его мнению, необходимо ломать сложившийся в обществе стереотип отношения к многодетным семьям как к источнику бедности и разного рода проблем.

Мартышин считает, что помимо социальной поддержки многодетных семей необходима и информационная.

«Надо больше показывать по телевизору счастливые, вполне обеспеченные многодетные семьи. Я таких семей знаю очень много, — говорит собеседник ФАН.

По его мнению, проблему надо решать комплексно.

«Да, сегодня есть молодые, которые боятся отказать себе в каких-то удовольствиях ради рождения детей. Для них поддержка государства важна. А я бы предложил поощрять тех, кто родил 5-го ребенка, миллионом рублей. Тогда у тех, у кого есть уже 3 или 4 ребенка, будет дополнительный стимул», — убежден Владимир Мартышин.

Для родителей в таких семьях разница в нагрузке уже небольшая, а для демографической ситуации в стране в целом, это существенно, резюмировал собеседник ФАН.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что обеспечить устойчивый прирост населения нужно к середине следующего десятилетия, т. е. через пять лет. Посмотрим, повлияет ли финансовая поддержка государства на желание россиян больше и чаще рожать.