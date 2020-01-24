Румыния потребовала от Украины объяснить слова Зеленского об оккупации

Киев, 24 января. Румыния потребовала от властей Украины объяснить слова президента страны Владимира Зеленского об оккупации Северной Буковины.

В речи ко Дню соборности Зеленский, говоря о событиях начала ХХ века, заявил, что «большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии». При этом на сайте президента Украины в английской версии было использовано слово «occupied» (оккупировали).

«Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины», ― говорится в сообщении румынской дипмиссии.

В МИД Румынии выразили удивление заявлением Зеленского и подчеркнули необходимость правильного понимания истории. Украинский посол был вызван в МИД Румынии.

Посол Украины в Румынии Александр Банков, комментируя инцидент, объяснил, что причиной неприятной ситуации стали «неправильный перевод и необоснованное толкование».

По словам украинского посла, Зеленский обратился к событиям 1918–1919 годов, чтобы продемонстрировать необходимость «национального единства и укрепления украинского государства». Банков принес извинения румынской стороне, а слово «occupied» в английской версии речи Зеленского заменили на «taken».