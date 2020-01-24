Полиция Читы задержала отца, скрывавшегося с четырьмя детьми в аварийном доме

Чита, 24 января. Полицейские задержали главу семьи, который вместе с четырьмя детьми проживал в заброшенном доме. Об этом сообщило региональное управление МВД.

По информации ведомства, мужчина заключен в СИЗО, поскольку находился в розыске из-за неявки в суд.

«Он обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ)», — отметила руководитель пресс-службы краевого МВД Лариса Иванова.

Пока жителю Читы не предъявлены обвинения, связанные с условиями проживания детей, по данным полиции, мужчина уже имеет судимости.

Ранее появилась информация, что СК и прокуратура проверяют сообщения о четырех несовершеннолетних детях, которые проживают в неподобающих условиях. В помещении нет отопления и других удобств, дети обогревались возле костра.

Начальник следственного управления СК по Забайкальскому краю держит проведение проверки на контроле.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об обнаружении полицией Читы пропавшего мальчика. 8-летний Илья вышел из дома на Рыбачьем переулке в 16.00 1 января и не вернулся. В четверг, 2 января, пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю сообщила, что мальчик обнаружен. По информации полиции, он ночевал у друга. Полиция провела работу по установлению причин случившегося и организовали профилактическую беседу с родителями мальчика.