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Галкин удивил россиян бородой с косичками

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Галкин удивил россиян бородой с косичками

Москва, 24 января. Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин удивил россиян фотографией с бородой. 

Галкин разместил в своем профиле в Instagram новый снимок, на котором он предстал перед подписчиками в новом образе. Он отпустил бороду и, что интересно, сделал две маленькие косички.                                                                                                      

«Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел», — написал артист. 

Подписчики Галкина моментально отреагировали на снимок и назвали его «Стариком Хоттабычем». Однако некоторые заметили сходство юмориста с Иисусом Христом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда чужое лицо уже почти снял, а своё ещё не надел ????

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«На Иисуса похож, красивый», «Максим, вы на этом фото похожи на Иисуса Христа», «Если волосы по плечи отпустить, то на Иисуса Христа похож», — удивились пользователи Сети.                                 

«Борис Годунов», — написал под фото фолловер под ником gulnara_12311969.

«Максим, вы прекрасны в любых лицах!» — указала galatur59.

«Ого! Страшно. А своим Вы его не считали никогда?» — иронично поинтересовалась olgastep3301.

Ранее Галкин рассказал об особенностях семейной жизни с Аллой Пугачевой, разница в возрасте с которой у него составляет 27 лет. Артист признался, что отношения с королевой отечественной эстрады налагают на него «особую двойную ответственность», поэтому он старается беречь себя больше, чем до брака.

Как пишет напоминает телеканал «360», Пугачева снялась голой, чтобы прорекламировать шоу Галкина.

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