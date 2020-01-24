Авиарейсы из Уханя в Москву отменили из-за эпидемии коронавируса

Пекин, 24 января. Все авиарейсы из китайского города Уханя в Москву отменили из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила представитель международного аэропорта Уханя «Тяньхэ».

«Да, все рейсы отменены, улететь невозможно», — сказала она РИА Новости.

В агентстве уточнили, касается ли это только прямых рейсов.

«Отменены все рейсы», — ответили в службе поддержки воздушной гавани.

Напомним, еще в декабре власти Уханя, расположенного в провинции Хубэй, зарегистрировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения. Впоследствии выяснилось, что заболевшие пострадали от нового типа коронавируса. На данный момент Ухань практически изолирован из-за эпидемии: в городе не действует транспорт, а китайские власти призывают не въезжать в Ухань и не покидать его в случае пребывания там. Кроме того, в связи со вспышкой заболевания приостановлено движение общественного транспорта в городе Сяньнин, передает НСН.

Число подхвативших коронавирус уже превысило 800, а жертвами заболевания стали 25 человек, сообщает «Царьград». При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что случаев заражения коронавирусом в России не выявлено. В ведомстве призвали россиян воздержаться от поездок в Китай на время эпидемии. Чтобы не допустить распространения болезни, на пунктах пропуска через границу усилили санитарно-карантинный контроль, передает телеканал «360».