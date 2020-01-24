Разработчик «Сармата» выходит на коммерческий рынок космических запусков

Военный эксперт Вадим Козюлин предположил, что разработчик комплекса РС-28 «Сармат» решил выйти на рынок коммерческих пусков.

Ранее стало известно, что сотрудники ГРЦ им. Макеева (разработчик российской межконтинентальной баллистических ракет комплексов РС-28 «Сармат») в инициативном порядке ведут работы над созданием нового варианта многоразовой ракеты космического назначения «Корона».

Стало известно, что ракета-носитель будет способна совершать вертикальный взлет и посадку.

«В настоящее время рассматривается вариант РН со стартовой массой, увеличенной по сравнению с предыдущим вариантом с 270 до 295 т, с измененными внешними обводами, улучшающими аэродинамические характеристики РН на участке спуска», — значится в докладе специалистов ГРЦ им. Макеева.

Так, масса полезной нагрузки «Короны» должна будет быть увеличена на 400 кг, с сегодняшних 7 т до 7,4 т. Во время возвращения на Землю новая ракета сможет совершать боковые маневры на расстояние до 3200 км, что обеспечит возможность посадки на космодром вылета.

Комментируя инициативную разработку РН «Корона», профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предположил, что «в России начинается процесс, который давно идет в Соединенных Штатах Америки, когда у них три разработчика конкурируют между собой и пытаются создать как раз проект по выводу полезной нагрузки в космос».

«Речь в данном случае идет о перспективном коммерческом рынке, ведь сейчас на орбите находится около 2000 спутников, однако в будущем их общее количество может будет увеличено на насколько десятков тысяч. Похоже, нас впереди также ждет освоение Луны, высадка на Марс, изучение дальних уголков космоса, что может потребовать, как легкую, так и тяжелую ракету. То есть это большой рынок, и любой производитель, который видит эту перспективу и имеет все шансы получить часть рынка, пытается это сегодня сделать с прицелом на будущее», — поясняет эксперт.

Соответственно для Российской Федерации, которая на сегодняшний день является космической державой, проект «Корона» очень важен, вполне возможно, в будущем он может стать приоритетным. По оценке Козюлина, новая ракета-носитель уже традиционно будет иметь двойное назначение, то есть выполнять как коммерческие, так и военные пуски.

«В Штатах разработчики сами говорят, что помогут Пентагону выводить его грузы, если потребуется. Но речь пока не идет о милитаризации космоса, спутники же могут быть самыми разными. В том числе и военные — связь, навигация, разведка, ретрансляция. Камеры и телескопы могут выводиться для изучения дальнего космоса. Все у «Короны» получится, если помнить, что у ГРЦ им. Макеева есть соответствующие опыт и компетенции», — заключил военный аналитик.

Напомним, АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» — российский разработчик баллистических ракет подводных лодок и один из крупнейших научно-исследовательских и конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники.