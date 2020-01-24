Новый вид немецких супермаркетов может появится в России в 2020 году



Москва, 24 января. В России могут появиться магазины Globus в новом формате, близком к супермаркетам. Размер новых торговых точек составит тысячу квадратных метров. Сейчас немецкий ритейлер прорабатывает их концепцию.

В настоящее время площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. метров. Есть магазины и меньшей площади, например, в 2019 году в Калуге был открыт магазин на 6 тыс. кв. метров.

По данным источников РБК, к середине марта 2020 года ритейлер завершит разработку концепции магазинов малого формата и начнет «активный предварительный поиск площадок». Пока идет подготовка пилотного объекта, после чего будет оценена его эффективность. После этого будет принято решение о дальнейшем распространении магазинов нового формата. Пока Globus планирует открытие как минимум три таких магазина.

При этом в российском офисе Globus заявили, что в инвестиционном плане компании на 2020–2021 годы открытие магазинов площадью 900–1400 кв. метров не запланировано.

Немецкая компания Globus работает в России с 2006 года и специализируется на ценовом сегменте выше среднего. В настоящее время у ритейлера 16 магазинов на территории РФ.