

Ох, зря вы, ребята, начали всю эту войну с исторической правдой. Не надо было идти на поводу у бессмысленной и совершенно иррациональной русофобии, которой вы пробуете торговать как товаром. Торговля таким товаром — дело деликатное, нужно знать какие-то границы, иначе недолго и опозориться. Что сейчас и происходит.

Тема, конечно, удобная и очень приятная — обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны. Повесить на него примерно такую же вину, как и на гитлеровскую Германию. Выставить себя несчастными жертвами, которые попали в жернова двух диктаторских режимов. И все было бы ничего — в конце концов, для внутреннего пользования во многих странах такая историческая концепция является официальной, но вынести это на общеевропейский уровень было огромной ошибкой. Даже несмотря на то, что и Европарламент с легкостью принял резолюцию, которая обвиняет СССР в развязывании Второй мировой, документ этот оказался не победой, а всего лишь детонатором очень большой исторической бомбы, взрыв которой в итоге накроет всех тех, кто затеял это наглое переписывание истории.

И самое интересное — то, что о существовании этой бомбы многие знали. Знали о том, что существуют архивы с сотнями тысяч исторических документов, которые показывают очень неприглядную роль многих европейских стран и их населения во Второй мировой. Знали о том, что в этих документах скрупулезно записано то, как население этих стран сотрудничало с нацистами, как уничтожались евреи. В этих документах отражена вся история и предвоенной Европы, то, как планомерно она подталкивала нацистскую Германию к нападению на СССР, даже не задумываясь, что нацистский зверь сожрет и ее, что произошло впоследствии. Архивные документы откроют для многих европейских стран самые настоящие врата ада. Исторического ада. Конечно, можно будет заявить, что все это ложь и подделки, но вряд ли это поможет. Память о той войне еще слишком свежа, да и живы еще те люди, которые пережили этот кошмар и видели все своими глазами.

Архивные документы будут бить и бить очень больно. Планомерно, последовательно. Правду замолчать не получится. В современном мире для информации отсутствуют границы и всегда найдется способ донести правду до населения тех стран, правительства которых погрязли во лжи. Ну что ж — виноваты исключительно они сами. Освободившись от «ужасов советской оккупации», которые тоже во многом являются мифами, руководители этих стран выбрали свой путь. Не путь сотрудничества и дружбы с РФ, который принес бы народам только благо, а путь лжи и конфронтации. Многие из этих государств, обладая уникальным географическим положением, вполне могли стать мостами между Европой и Россией и извлекать из этого выгоду. Но вместо этого они начали вспоминать старые и глупые обиды, вводить санкции и приглашать на свои территории войска третьих стран, опасаясь якобы нападения России. Русофобская истерия — предмет изучения психиатров, ибо руководители государств готовы даже на размещение на своих землях ракет с ядерными боеголовками, что автоматически превратит их в приоритетные военные цели для российской армии. Лидеры не прочь буквально поставить свои народы в перекрестье прицела, причем без всякой пользы и выгоды.

Прибалтийские государства уже начали испытывать на себе последствия своей русофобии. Российский транзит, в частности, через Латвию, практически остановлен, порты стоят пустыми, людей увольняют тысячами. Для маленькой страны, экономику которой и так нельзя назвать здоровой, это очень сильный удар. Правительству плевать на свой народ, и русофобской истерике не видно конца. Но в своей русофобии они перешли красную черту. Прощать можно было многое, но только не их отношение ко Второй мировой войне и попыткам оболгать роль Советского Союза в ней. Ответ на такое был неизбежен, и он уже начался. Архивы открыты, и первые документы уничтожают придуманную лживую историю, которую главы многих стран выдают за правду. И это только начало того документального шквала, который заткнет рты лжецов, пытающихся издеваться над памятью народа России. Как правильно сказал президент России Владимир Путин — поганые рты.