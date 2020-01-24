Харьковское оборонное предприятие получило партию бракованных корпусов для БТР

Харьков, 24 января. Харьковское конструкторское бюро машиностроения получило партию из трех бракованных корпусов для БТР-4 по завышенной цене. Об этом сообщило издание «Сегодня».

Сообщается, что поставки для нужд Минобороны Украины пришли с частного предприятия «Лозовский кузнечно-механический завод».

«Оказалось, что они пришли с браком. На них есть трещины», — рассказал изданию глава украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурца.

Эксперт также добавил, что на изделиях проставлено клеймо Минобороны, свидетельствующее о якобы их исправности.

«Однако первые новые корпуса с «Лозовой», которые на днях доставили в Харьков, имеет четко выраженные признаки брака», — сообщил Згурца.

Среди выявленных дефектов некачественная сварка и «непровар брони, «то есть пустоты под тонким шаром металла, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями».

НОВІ БТР-4 ДЛЯ АРМІЇ: ЩЕ НЕ ЗРОБЛЕНІ, АЛЕ ВЖЕ ТРІЩАТЬ ПО ВСІХ ШВАХ. ЧОМУ ТАК? https://t.co/oWH67mH5BV pic.twitter.com/Oa9njdY4QK — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) January 23, 2020

При этом стоимость корпусов была завышена с 2,1 до 3,2 миллионов гривен.

По словам замруководителя концерна «Укроборонпром» Мустафы Найема, компания потребовала от производителя корпусов в течение суток проверить достоверность информации.

Ранее образцы БТР-4 «Буцефал», производимого на Украине с 2008 года, уже были замечены в неработоспособном состоянии. В 2017 году менее половины из поставленных в Ирак машин смогло тронуться с места.