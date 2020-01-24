Сирия, 24 января. Взрыв в оккупированном боевиками городе Дарат-Изза на западе Алеппо привел к гибели шести детей. Курдский источник заявил о гибели турецких офицеров при взрыве на севере Ракки. Исламисты продолжают обстреливать окраины Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществили боевые вылеты на западе провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов на окраинах города Алеппо; ведут бои с джихадистами у населенного пункта Сахьян в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: заявила об уничтожении грузовика САА на юго-востоке Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: пережили взрыв недалеко от города Сулук в северной части Ракки.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных на севере от Ракки.

Провинция Алеппо

Исламисты незаконных бандформирований продолжают обстреливать подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории на западе провинции. Согласно информации военного источника в сети Facebook (Almohrarmedia4), боевики нанесли удары по районам Аз-Захра и Новый Алеппо.

В свою очередь правительственные силы задействовали авиацию. Так, по информации Telegram-канала (Step_Agency), сирийские ВВС атаковали расположения радикалов на подступах к деревне Хан-Туман к юго-западу от Алеппо. Поддержку им оказывают российские военные самолеты, которые осуществляют боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов на окраине пригорода Ар-Рашидин.

Между тем поступили данные о взрыве в занимаемом боевиками вооруженной оппозиции городе Дарат-Изза поблизости от границы с соседним Идлибом. Интернет-портал Halab Today TV передает, что детонация бомбы привела к гибели шести детей и ранению молодого человека. Сведения о возможных организаторах взрыва пока выясняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Masdar News опубликовал сообщение о серии взрывов на юго-востоке Дейр-эз-Зора в районе города Абу Кемаль. По неподтвержденным сведениям активистов, взрывы могут являться следствием авиаударов израильских ВВС. Однако эта информация была опровергнута представителями шиитского военизированного формирования «Катаиб Хезболла», под контролем которого находится данная территория. Подробности о случившемся пока выясняются.

Провинция Идлиб

На юго-востоке Идлиба не утихают вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков террористической коалиции «Тахрир-аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1***. Оппозиционный медиапортал Step News Agency утверждает, что исламистам якобы удалось уничтожить грузовик военнослужащих САА неподалеку от поселения Халбан во время ракетного обстрела. Однако пока эти данные нуждаются в проверке. Радикалы также ведут огонь по деревне Абу Джариф из РЗСО «Град», передает военный источник в сети Twitter (AlwataniaTahrer).

Twitter-канал (Breizhman1983) сообщает о том, что ожесточенные бои разворачиваются в районе населенного пункта Сахьян. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике не поступало. Напомним, накануне джихадисты предприняли одновременно две попытки контрнаступления в попытке вернуть утраченные территории.

Провинция Ракка

Курдский военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщил о взрыве автомобиля неподалеку от населенного пункта Сулук в северной части провинции. Согласно неподтвержденным данным, детонация СВУ произошла в близлежащем поселении Хамам-Туркман, в результате чего были убиты или получили ранения несколько офицеров турецких вооруженных сил.

Между тем в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) к северу от Ракки произошло нападение неизвестных. Как передает Twitter-канал (Haber_Evfrat), под ударом оказался патрульный автомобиль курдских радикалов, в результате чего один из них получил ранения. Предполагается, что к вылазке могут быть причастны террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.