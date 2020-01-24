Лидер иракских шиитов ас-Садр назвал США врагом и оккупантом

Багдад, 24 января. Влиятельный иракский богослов, радикальный лидер иракских шиитов, предводитель шиитской полувоенной организации «Армия Махди» Муктада ас-Садр заявил, что США будут рассматриваться в качестве врага и оккупанта, если не покинут Ирак.

«Соединенные Штаты будут рассматриваться как оккупант и враждебная страна, если они откажутся покинуть Ирак», ― приводит слова ас-Садра Al-Mayadeen.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США 3 января убили иранского командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного, был нанесен на территории Ирака, в районе Багдада по приказу президента США Дональда Трампа.

Гибель генерала не могла не вызвать реакцию Ирана, который в ответ нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани». После варварской акции США парламент Ирака абсолютным большинством голосов принял решение, обязывающее правительство страны прекратить любое иностранное военное присутствие на иракской территории и потребовать от США вывести военный контингент из Ирака.

Однако Трамп заявил, что американские войска не покинут иракскую территорию, пока Багдад не заплатит за построенную там авиабазу, после чего пригрозил Ираку «невиданными» санкциями.

В пятницу, 24 января, в Багдаде проходит демонстрация против присутствия военных Соединенных Штатов в Ираке. Реакция Багдада на беззаконные акции США наглядно свидетельствует о том, что призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home!) не потерял своей актуальности в настоящее время.