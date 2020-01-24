Поклонская обратилась к ООН с предложением составить список «исторических негодяев»

Москва, 24 января. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила ООН составить список «исторических негодяев». Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в данном случае «не может быть полутеней». По словам Поклонской, «те, кто начинает заигрывать с нацистами, получат международную изоляцию и осуждение».

«Это могут быть и целые страны, и фонды, и коммерческие компании, и отдельные бизнесмены, которые финансируют эту чуму. Если они перестанут получать немое одобрение из-за рубежа — сразу прикроют все эти кружки доморощенных «гитлеров», — написала Поклонская в преддверии Международного дня памяти о холокосте 27 января.

Депутат напомнила, что человечество, которое превратится в равнодушных наблюдателей, может получить новый холокост. По ее словам, об этом свидетельствуют события, происходящие на Украине: то, что произошло в 2014 году в Одессе, «Донбасс и тысячи убитых людей, подготовка концлагерей для неугодных, факельное шествие в честь Степана Бандеры, попытка переписать историю Второй мировой войны».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам отметила, что украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с тем, что представляет реальную угрозу для всего человечества. Он не справится «с таким порошенковским «наследием», указала Поклонская.

«А что же страны-основатели ООН, которые несут особую историческую ответственность за обеспечение мирового порядка? Где требование о прекращении и осуждении подобных вещей? Где предложение о помощи?» — поинтересовалась Наталья Поклонская.

Она также указала на то, что «современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них».

В четверг российский президент Владимир Путин принял участие в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Израиле. Российский лидер присутствовал на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда. Путин подчеркнул, что считает справедливым гнев в отношении нацистов в связи с их деяниями во время Второй мировой войны.