Орешкин рассказал, что международный бизнес готов вкладывать в проекты в РФ

Москва, 24 января. Представители международного бизнеса с оптимизмом смотрят на изменения в российском правительстве, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

По его словам, зарубежные компании готовы инвестировать и приходить с новыми проектами в российскую экономику. По итогам форума в Давосе политик подчеркнул, что иностранные компании с позитивом смотрят на изменения в российском кабинете министров.

«Видят те инициативы, которые были заложены еще в последние годы. И с точки зрения делового климата позиция России в рейтинге Doing Business — 28 место, мы продолжаем продвигаться вперед», — сказал он.

Как передает телеканал «Россия-24», по словам помощника главы государства, зарубежные компании готовы инвестировать, готовы вкладываться в новые проекты в РФ.

«Регуляторная гильотина, снятие барьеров, которые есть в российской экономике, изменения отраслевого регулирования — много историй сейчас заложено, которые будут в ближайшие пару лет реализовываться и будут делать условия для ведения бизнеса в России лучше», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. После оглашения послания премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Новым руководителем российского кабинета министров был выбран Михаил Мишустин. Его кандидатуру поддержали 85,1% депутатов Госдумы. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ 16 января.