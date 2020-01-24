Армия Сирии отражает массированные атаки террористов в Идлибе и Алеппо

Незаконные вооруженные группировки провоцируют Сирийскую арабскую армию (САА) в Идлибе. Также продолжаются вооруженные столкновения на линии разграничения правительственных войск и боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир-аш-Шам», возглавляемой запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1. Кроме того, террористы не перестают обстреливать окраины сирийского города Алеппо.

Подробнее о текущей ситуации в Идлибской зоне деэскалации — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Столкновения в Идлибе

По информации источников в Twitter, радикалы вели огонь по деревне Абу Джариф из РЗСО «Град». Кроме того, ожесточенные бои разворачиваются в районе населенного пункта Сахьян. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике пока нет.

Накануне джихадисты предприняли одновременно две попытки контрнаступления в попытке вернуть утраченные позиции. Радикалы численностью до 450 человек предприняли сразу две попытки контрнаступления в Южном Идлибе. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщал о том, что первая группа, состоящая из 200 джихадистов «Исламской партии Туркестана», атаковала расположения САА в районе населенных пунктов Абу-Джариф и Самка, последний наряду с близлежащим поселением Хуайн-Эль-Шааф был захвачен в результате столкновений.

Одновременно с этим вторая группа из 250 боевиков совершила вылазку на позиции правительственных сил у населенного пункта Маар-Шмарин. Обе стороны понесли серьезные потери в живой силе — были убиты 40 военнослужащих САА и 50 исламистов. В числе прочих погиб гражданин Германии Абдул Рахман Джаллад, сражавшийся на стороне САА.

Атаки на Алеппо

Также боевики продолжают обстреливать подконтрольные сирийским правительственным силам территории на западе провинции Алеппо. По данным военного источника, боевики нанесли удары по районам Аз-Захра и Новый Алеппо.

В свою очередь правительственные силы задействовали авиацию, атаковав расположения радикалов на подступах к деревне Хан-Туман к юго-западу от Алеппо. Поддержку им оказывают российские военные самолеты, которые осуществляют боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов на окраине пригорода Ар-Рашидин.

Накануне радикалы напали на Алеппо, впервые с момента его освобождения в 2016 году. Вооруженные группировки, находящиеся на западной и северо-западной окраинах города, за последнее время неоднократно обстреливали ракетами его жилые кварталы и близлежащие населенные пункты.

Режим прекращения огня и гуманитарные коридоры

Многочисленные провокации террористы осуществляют, нарушая ранее установленный режим тишины. 10 января Министерство обороны Турции заявило, что российская и турецкая стороны договорились ввести режим прекращения боевых действий в провинции Идлиб, начиная с 00.00 12 января. При этом сирийские правительственные войска остановили наступление на боевиков гораздо раньше — 9 января.

В связи с этим сирийские военнослужащие организовали три гуманитарных коридора для местных жителей. Гумкоридоры расположились в районе городов Аль-Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и Аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Однако террористы неоднократно нападали на гуманитарные коридоры

Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреливали коридоры на юге провинции. Боевики стремятся помешать эвакуации мирных жителей в зоны, контролируемые Дамаском. Чем больше гражданских будет находиться в зоне боевых действий, тем выгодней будет положение джихадистов, ведь мирное население провинции можно будет использовать как живой щит.

К настоящему времени большая часть территории провинции Идлиб контролируется боевиками. Ранее здесь была создана зона деэскалации, куда переместились террористы, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях Сирии.

Террористы не способны решать стратегические задачи

Военный эксперт Иван Коновалов заявил, что атаки боевиков на мирные населенные пункты и силы сирийской правительственной армии нельзя рассматривать как ударное военное наступление. Для захвата Алеппо у них попросту нет ресурсов. Таким мнением он поделился с ФАН.

«Все-таки эти удары не носят характер концентрированного наступления. Конечно, определенные силы со стороны боевиков задействованы, но они не столь велики и не столь значительны, чтобы решать задачу фактически стратегического плана», — заметил собеседник агентства.

Однако, Коновалов считает эти удары довольно ощутимыми для правительственных войск. Основная задача Дамаска заключается в настоящее время в восстановлении ранее утраченных позиций. Относительную стабилизацию ситуацию в регионе боевики использовали для расшатывания обстановки.

«Но, безусловно, эти удары чувствительные. Сейчас главная задача для сирийского командования – восстановить все утраченные позиции – это первое. Второе – нанести очень чувствительный удар по террористам для того, чтобы подтвердить, скажем так, эффективность сирийской армии. За последнее время ситуация несколько стабилизировалась и все успокоилось. Но, как видим, боевики нашли время и место для того, чтобы качнуть ситуацию снова», — добавил эксперт.

Эффект неожиданности

По мнению военного эксперта, обострение обстановки в Идлибской зоне деэскалации было лишь вопросом времени. Однако террористы все же воспользовались определенным эффектом неожиданности, но достаточных для разгрома САА сил радикалы не задействовали.

«Поскольку эта [Идлибская] зона существует, понятно было, что рано или поздно подобная акция со стороны боевиков будет проведена. По данным нашего Центра по примирению, порядка 450 боевиков атаковали армию. Это не такие уж силы, чтобы провести какую-то операцию масштабного уровня, но другое дело, что это опять неожиданный удар. Таких было уже не мало за период этой войны.

Я бы просто охарактеризовал этот удар террористов как спланированную акцию, которая длилась определенное время. Как только силы были подготовлены там, произошло согласование действий внутри этих террористических группировок, соответственно, удар был нанесен», — подчеркнул Коновалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.