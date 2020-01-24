Математики развеяли миф об идеально крепком кофе

Лондон, 24 января. Британские математики развеяли миф о приготовлении идеально крепкого кофе. Согласно распространенной точке зрения, чем мельче помол кофейных зерен, тем эспрессо будет более крепким, однако оказалось, что это совсем не так.

Исследование возглавлял Джейми Фостер, математик из Университета Портсмута. По его словам, мелко молотый кофе на самом деле менее крепкий, потому что более мелкие зерна «собираются в комки и закупоривают поток».

Кроме того, результаты эксперимента показали, что количество зерен, перемалываемых в кофемолке, никак не влияет на вкус напитка. То есть можно молоть меньше и не терять в качестве. Свои рекомендации ученые проверили в специализированном кафе в Орегоне, и результаты их впечатлили. За год кофейня потребляла кофе на 25% меньше, а клиенты об этом даже не догадывались.

Фостер также обратил вниманием, что кофе нельзя перегревать.