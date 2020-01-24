Саакашвили собирается баллотироваться на пост мэра Одессы

Киев, 24 января. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы.

Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщил, что в Киеве активно ищут замену нынешнему мэру Одессы Геннадию Труханову, который стал фигурантом нескольких уголовных дел.

Кандидатом на пост мэра Одессы от «Оппозиционной платформы «За жизнь» может стать Николай Скорик. От президентской партии «Слуга народа» на должность градоначальника может претендовать Алексей Леонов.

«Также Михаил Саакашвили сейчас рассматривает вариант, чтобы попытаться выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы», — говорится в сообщении.

Напомним, бывший президент Грузии Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и пост губернатора Одесской области. Впоследствии экс-президент Украины Петр Порошенко аннулировал паспорт, поскольку во время его оформления политик предоставил, по словам экс-президента, недостоверную информацию. Позднее Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области. В феврале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили и депортировали его на территорию Польши.

Саакашвили заявлял, что его незаконно выдворили с территории Украины, поскольку он обличал коррупционеров из окружения Порошенко. Шестой украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему главе Грузии и экс-губернатору Одесской области гражданство Украины в мае прошлого года.