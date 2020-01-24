Политолог Мухин объяснил, чем займется Мединский на посту помощника президента

Москва, 24 января. Бывший министр культуры Владимир Мединский, назначенный помощником президента, может заняться борьбой с фальсификацией истории на новом посту. Таким предположением поделился политолог и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Напомним, 24 января президент РФ Владимир Путин назначил своими помощниками Мединского, а также бывшего главу Минэкономразвития РФ Максима Орешкина. По мнению Мухина, эти назначения связаны с желанием задействовать потенциал экс-министров в новом кабмине.

«Если с Максимом Орешкиным, в принципе, все понятно, он займет, скорее всего, место Андрея Белоусова и станет консультировать президента по макроэкономическим вопросам, то с господином Мединским пока не очень понятно», — сказал эксперт.

Политолог считает, что бывший глава Минкультуры в новой должности может заняться не только борьбой с фальсификацией истории, но и задачами, связанными с празднованием 75-летия Победы. Мухин предположил, что более точный функционал нового помощника Путин определит немного позже. Эксперт подчеркнул при этом, что пост помощника президента РФ является довольно высоким.

«Помощник обладает аппаратом, в отличие от советника, и определенным функционалом. Так что можно просто порадоваться», — сказал политолог в комментарии для телеканала «360».

24 января Владимир Путин также назначил на должность заместителя руководителя администрации президента бывшего зампредседателя правительства Дмитрия Козака, передает «Царьград». И Козак, и Мединский, и Орешкин не получили посты в новом правительстве, возглавляемом Михаилом Мишустиным. Вместо Мединского Министерство культуры РФ возглавила Ольга Любимова, сообщает НСН.