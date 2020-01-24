Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания коронавирусом в России

Москва, 24 января. Роспотребнадзор утром в пятницу сообщил, что по данным на 23 января, новых случаев подозрения на заражение новым коронавирусом из Китая в России не выявлено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Специалисты советуют россиянам не ездить в Китай, пока там не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Ранее Роспотребнадзор уже давал рекомендацию воздержаться от поездок в Ухань — город, считающийся источником распространения новой инфекции.

Как уточнили в ведомстве, эксперты продолжают следить за состоянием прибывающих из Китая. Также российское посольство в Пекине сообщало, что у дипломатического представительства нет данных о россиянах, которые бы заразились коронавирусом в КНР.

24 января первый случай смерти от вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV пневмонии был зафиксирован в расположенном в 430 километров от границы с Россией городе Суйхуа в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян. Сейчас в провинции подтверждено четыре случая пневмонии нового типа. При этом по одному заболевшему найдено в городах Дацин, Харбин и Муданьцзян. В городе Суйхуа заболевший скончался. В тесный контакт с зараженными в провинции вступали 380 человек. Под медицинским наблюдением находятся 487 граждан.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае возросло до 25 человек. На утро пятницы известно о 1072 предполагаемых случаях заболевания. В тяжелом состоянии находятся 177 пациентов. Вылечены 34 человека.

На данный момент коронавирус выявили в Таиланде, Республике Корея, Сингапуре, США, Японии и во Вьетнаме. Минздрав России и посольство пока не подтвердили ни одного случая заболевания в РФ или у российских граждан за рубежом.

В четверг врачи заявили, что у госпитализированных с подозрением на коронавирус в Петербурге россиян выявлена ОРВИ.