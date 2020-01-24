Мексика может отменить визы с Россией

Мехико, 24 января. Мексиканские власти рассматривают возможность отмены виз с РФ, об этом сообщил посол России в Мехико Виктор Коронелли.

По словам дипломата, еще в прошлом году Россия передала мексиканской стороне новый проект безвизового соглашения.

«Соглашение о безвизовых поездках граждан, обновленный проект которого мы передали Мексике в 2019 году, уже несколько месяцев находится на рассмотрении», — рассказал Коронелли.

Он сообщил, что Мексика прорабатывает несколько документов, в которых заинтересована Россия.

Председатель палаты депутатов Генерального Конгресса Мексики Эдгар Ромо Гарсиа отмечал, что Мехико готов обсуждать с РФ возможность установления безвизового режима для поездок граждан.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о возможном смягчении визового режима с Великобританией. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что российская сторона готова к диалогу с британскими дипломатами по данному вопросу.

По его словам, возможное упрощение процедуры получения визы является «хорошей идеей», но в этом вопросе необходимо действовать только на основе взаимности. Он также напомнил, что на данный момент действует соглашение с Евросоюзом о безвизовых поездках российских дипломатов. Кроме того, договоренности подразумевают упрощенную процедуру получения визы для научных сотрудников и студентов.