Дудчак призвал активнее противостоять пропаганде «паразитов» Навального и Ходорковского

Во Франции продолжается общенациональная забастовка. К митингам присоединились даже фермеры на тракторах, которые перекрыли дорогу в городке Лилль. В России летом 2019 года произошла серия незаконных акций, которые сопровождались беспорядками, нарушениями и провокациями. О том, как избежать повторения подобных событий и не допустить французского сценария обострения ситуации, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказали депутат Госдумы Виталий Милонов и политолог Александр Дудчак.

Похитители свободы

Виталий Милонов считает, что наказание нужно ужесточить для агрессивных митингующих, применяющих физическую силу.

«Нужно, конечно, разделять наказание для тех, кто участвует в акциях протеста мирных, от наказания тех, кто в этих акциях применяет физическую силу. Это очень большая разница. В первом случае это связано с административными мерами: либо предупреждениями, либо штрафами. В целом надо понимать, что это игра с огнем — не акции гражданского протеста, а публичные массовые беспорядки. Это уже крайне опасное социальное явление, которое может быть купировано правоохранительными органами, а может перерасти вообще в беспредел», — пояснил Милонов.

Депутат считает, что те люди, которые планируют пойти на ту или иную акцию, должны понимать, что в демократическом обществе, таком, как Россия, никто никого пластиковыми наручниками связывать не будет, как в Америке, но в случае перехода черты никто таких беспорядков не позволит. По мнению Милонова, те, кто участвует в акциях протеста, применяя физическую силу, воруют свободу у тех, кто хочет делать это мирно. Такие люди — самые главные похитители свободы и похитители права на мирные шествия.

Шаги в сторону улучшения

Александр Дудчак считает, что в России нет предпосылок для недовольства работой властей, в отличие от Франции, однако людям необходимо лучше разъяснять политику государства.

«Мне кажется, что дело не столько в необходимости ужесточения наказания в данном случае, сколько в разъяснении политики государства, чтобы люди понимали, куда они движутся и что их ожидает, какие перспективы. Я думаю, что в настоящее время в России нет особых предпосылок для того, чтобы выходить на протесты. Мы видели последнее выступление президента, цели и задачи вполне достаточно обрисованы, есть реальные шаги в сторону улучшения жизни населения. Действительно видно, что правительство делает много для того, чтобы поднять уровень жизни. И в этой ситуации требовать еще чего-то большего было бы неправильным», — пояснил Дудчак.

Политолог считает, что нужно более активно противодействовать таким настроениям в информационном плане, вести активную разъяснительную работу, несмотря на отсутствие объективных предпосылок к протестам.

«Ведь действительно [блогер Алексей] Навальный, [беглый олигарх Михаил] Ходорковский и прочие паразиты, живущие на деньги иностранных фондов, постоянно занимаются пропагандой. Нужно активнее рассказывать людям, что из себя представляет Навальный и прочие. Если речь идет о финансировании Крымского моста или прочих крупных объектов, они это критикуют, мол, лучше бы детям деньги раздали, а когда государство раздает деньги детям, заявляют, что власть подкупает народ. Эта критика просто смешна», — считает Дудчак.

Политолог отмечает, что в аргументах либералов отсутствует логика. И уверен, что их претензии не прекратятся. Просто люди должны понимать, что Россия делает реальные шаги в сторону улучшений. В любом случае нужно сейчас дать возможность поработать новому правительству. И высока вероятность того, что люди заметят положительные изменения, считает эксперт.

«Объективных оснований для сбора митингов нет. Конечно, определенные силы работают над расшатыванием ситуации в стране постоянно, но они всегда будут работать на развал России, на превращение ее в маленькое европейское государство в пределах МКАДа. Вероятно хотят повторения того, что произошло на Украине. Хотите развала? Пробуйте. Но вы должны понимать, какими будут последствия», — предупреждает Дудчак.

«Судя по тому, что я вижу в соцсетях сейчас, людям уже надоел скулеж Навального и неадекватные призывы к бунту. Ситуация сильно изменилась в последнее время. Людей уже утомили эти призывы. Уже хочется дать возможность новому правительству реализовать все планы», — заключил политолог.

Эксперты считают, что сотрудникам правоохранительных органов при задержании участников незаконных митингов необходимо предоставить больше прав, а также следует ужесточить и само наказание за участие в несанкционированных беспорядках.