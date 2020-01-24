Экс-представителя Порошенко по Крыму Бабина могут арестовать по делу о растрате

Киев, 24 января. Экс-представителя пятого президента Украины Петра Порошенко по Крыму Бориса Бабина могут заключить под стражу. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook украинский эксперт Андрей Клименко.

По его словам, Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит ходатайство об аресте Бориса Бабина, который является бывшим «полномочным представителем президента Украины в АРК». Его подозревают в растрате имущества. Планируется, что рассмотрение ходатайства состоится в пятницу.

«24 января в 14.30 в Высшем антикоррупционном суде состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бориса Бабина», — сообщил Клименко.

Бабина подозревают в присвоении и растрате имущества в то время, когда он занимал пост правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), его обвиняют в присвоении и легализации более 54 млн гривен (порядка 136 млн рублей).

Фигурантами уголовного дела являются еще пять человек, в том числе бывший первый заместитель министра юстиции Украины и несколько помощников бывшего народного депутата.

Против пятого президента Украины Петра Порошенко возбуждено несколько уголовных дел, его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов и отмывании денег.