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Немецкий политик Кречмер призвал отменить санкции против России

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Немецкий политик Кречмер призвал отменить санкции против России

Берлин, 24 января. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал отменить санкции в отношении России. Об этом немецкий политик заявил в комментарии таблоиду Bild.

По словам Кречмера, антироссийские санкции сильно ударили по экономике ФРГ и не принесли никакой пользы. Политик отметил, что Берлин хочет улучшения отношений с Россией, а для этого необходимо отменить санкции.

Кречмер добавил, что Германия хотела бы сотрудничать и с Вашингтоном. Однако, как признался премьер Саксонии, его смущают «метания» президента США Дональда Трампа в геополитике. Кречмер отметил, что действия президента США в отношении газопровода «Северный поток ― 2» «ошеломили» немцев и укрепили позиции тех, кто критиковал Вашингтон.

Кроме того, премьер-министр Саксонии заявил, что Международная конференция по Ливии, которая прошла в Берлине 19 января, показала возможность конструктивного сотрудничества с Россией, пишет НСН.

Напомним, что в конце прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил законопроект, который предполагает введение санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала действия Белого дома, заявив, что подобные меры могут осложнить переговоры с Украиной о продлении транзита российского газа в Европу, а немецкий бизнес назвал американские санкции прямым вмешательством в европейскую энергетическую политику.

Против санкций также выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что европейские компании, которые никак не нарушают закон, не должны подвергаться рестрикциям.

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