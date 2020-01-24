Правоохранители обнаружили тело 12-го погибшего на пожаре в Томской области

Томск, 24 января. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки 12-го погибшего на пожаре лесопилки в поселке Причулымский в Томской области. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло в одноэтажном деревянном здании. Строение смогли покинуть два человека, а десять работников лесопилки из Узбекистана и одна гражданка России погибли.

По информации региональных властей, здание не было предназначено для проживания людей, при этом на окнах были решетки.

В регион были направлены сотрудники центрального аппарата Следственного комитета для дополнительного осмотра места происшествия. Кроме того, в проведении следственных действий участвовали правоохранители из Узбекистана

«При производстве осмотра, который производился под руководством руководителя управления, присутствовали представители МВД Узбекистана, прибывшие в Томск в связи с указанными трагическими событиями», — говорится в сообщении СК.

По информации ведомства, при проведении дополнительного досмотра был обнаружен труп еще одного человека, таким образом, число жертв пожара возросло до 12.

Вероятно, все погибшие были связаны трудовыми отношениями с ООО «Гринвуд». На данный момент проводятся необходимые экспертизы и устанавливается местонахождение руководителя компании. Центральный аппарат СК держит расследование дела на контроле.