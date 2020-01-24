Москва, 24 января. Молодым специалистам, которые приезжают работать на Дальний Восток, могут начать выдавать льготные жилищные кредиты под два процента годовых, заявил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Об этом говорится в предложениях, которые он адресовал председателю правительства Михаилу Мишустину.

Льготную ипотеку могут предоставить молодым специалистам на Дальнем Востоке. Кроме того, Кутепов считает, что молодым людям, живущим на Дальнем Востоке, нужно выдавать дальневосточный гектар на территориях опережающего развития и увеличить количество лесных инспекторов.

Как уточнил депутат, были направлены запросы во все субъекты Дальневосточного округа, они прислали информацию о проблемах, которые у них есть, и предлагаемые пути их решения.

«Есть сложности с водой, газом, есть большая проблема с сейсмически устойчивыми домами в тех районах, где идёт движение грунта и так далее, и их нужно решать», — подчеркнул он.

Как пишет «Парламентская газета», во многих субъектах наблюдается большой отток трудовых ресурсов, региональные проекты недостаточно финансируются из федерального бюджета.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал к кардинальным шагам в социальном развитии Дальнего Востока. Как уточнил глава государства, в большинстве регионов Дальнего Востока демографические показатели находятся в «тревожной зоне». Он добавил, что не видит прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке.

Российский президент обратил внимание на то, что в течение последних лет предпринимаются серьезные меры, которые направлены на поддержку предпринимательского сектора в регионе и создание территорий опережающего развития.