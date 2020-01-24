Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Брексите



Лондон, 24 января. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза. Сообщение об этом появилось в личном аккаунте Мишеля в Twitter.

Тут же политик отметил, что несмотря на перемены, дружба ЕС и Британии сохранится.

«Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», — цитирует Мишеля телеканал RT.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что королева Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из состава Евросоюза, документ обрел статус закона. Планируется, что процедура Брексита пройдет 31 января. В 23.00 Британия покинет ЕС. После этого начнется переходный период, в ходе которого Лондон и ЕС будут вести торговые переговоры. Переход продлится до конца 2020 года, за это время стороны должны будут согласовать условия дальнейшего сосуществования в сфере экономики и безопасности.

Напомним, в 2016 году за выход Британии из ЕС проголосовало чуть больше половины жителей Соединенного Королевства. После того, как Елизавета подписала билль о выходе страны из ЕС, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что временами ему казалось, что Британия никогда не пересечет финишную линию Брексита.