Багдад, 24 января. Демонстранты, выступающие против американского присутствия на Ближнем Востоке, в пятницу вышли на улицы иракской столицы.

Как передает телеканал Al-Sumaria, демонстрация против присутствия военных Соединенных Штатов проходит в пятницу в районе аль-Джадрия. Участники акции несут иракские флаги и выкрикивают патриотические лозунги.

По информации телеканала, влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр — один из лидеров блока «Саирун» в иракском парламенте — призвал людей выйти на мирную демонстрацию и требовать, чтобы американские вооруженные силы покинули территорию страны.

Иракский парламент в начале января проголосовал за вывод иностранной силы из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в ходе спецоперации США в ночь на 3 января у аэропорта Багдада. Он командовал элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение атаки, соответствующее решение он принял без согласования с Конгрессом США.

Иран спустя некоторое время после атаки американцев выпустил ракеты по двум военным объектам США в Ираке, несколько военнослужащих погибли.

Многие эксперты и политологи назвали убийство Сулеймани терактом и призвали Вашингтон уйти с территории Ближнего Востока. Так, военный эксперт Андрей Кошкин подчеркнул, что США ведут бесчеловечную политику в регионе.

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси ранее заявил о намерении Тегерана подать в суд на президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани.

Ситуация на Ближнем Востоке осложняется незаконным присутствием в регионе войск Соединенных Штатов. С точки зрения политологов, американцы как можно скорее должны покинуть регион. Провокации Вашингтона наглядно свидетельствуют о том, что призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home!) не потерял своей актуальности в настоящее время.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснили, что почему США должны немедленно уйти с Ближнего Востока.