ФСБ задержала жителя Крыма, оборудовавшего тайники со взрывчаткой в Симферополе

Симферополь, 24 января. Правоохранители задержали жителя Крыма, который оборудовал в Симферополе тайники со взрывчаткой, детонаторами и взрывателями. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, сообщили в ФСБ РФ.

Как рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, из тайников изъяли бризантное взрывчатое вещество, масса которого превышала пять килограммов, а также девять электродетонаторов и три запала. Что именно и когда планировалось взорвать, на данный момент не уточняется.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовные дела в отношении задержанного по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), а также по аналогичной статье, касающейся взрывчатых веществ или взрывных устройств. По одной из статей обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. На данный момент по решению суда задержанного отправили под стражу.