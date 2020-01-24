Цискаридзе рассказал о «большой трагедии» Волочковой

Москва, 24 января. Народный артист России балетмейстер Николай Цискаридзе прокомментировал развитие карьеры бывшей балерины Анастасии Волочковой.

В эфире программы «И грянул Грэм», выходящей на YouTube, артист заявил, что относится к завершению сценической карьеры Волочковой как к «большой трагедии».

«Начинала она как одна из самых лучших, ярких и выдающихся балерин своего поколения», — напомнил артист.

По его мнению, к сегодняшней ситуации привели «сложные обстоятельства», а также поступки самой Волочковой и людей из ее окружения.

«Бывает, что вы попадаете в болото и не можете из него выкарабкаться», — добавил Цискаридзе.

Бывший солист Большого театра также отметил, что не обращает внимание на то, что происходит сейчас вокруг балерины.

«Потому что я очень люблю ту Настю. И очень нежно к ней отношусь и знаю всю кухню, которая происходила», — заключил Цискаридзе.

Анастасия Волочкова приобрела всеобщую известность в 2003 году, когда ее уволили из Большого театра. По официальной причине, трудовые отношения были разорваны по причине ненадлежащей физической формы примы. При этом все члены труппы, кроме Цискаридзе, подписали отказ танцевать с Волочковой.

Сама балерина заявила, что увольнение является местью олигарха Сулеймана Керимова, с которым она накануне рассталась. После этого бывшая прима Большого театра неоднократно попадала в скандалы, в том числе связанные с ее откровенными фото.