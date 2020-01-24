ВОЗ рекомендовала всем странам быть готовыми принять меры из-за коронавируса

Москва, 24 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала всем странам быть готовыми принимать меры из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что специалисты Роспотребнадзора приняли участие в совещании Чрезвычайного комитета ВОЗ в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

«Ожидается, что дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию», ― говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам совещания.

Согласно рекомендациям ВОЗ, страны должны обеспечить проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции, а также предоставление полных данных в ВОЗ.

Кроме того, в сообщении отмечается, что миссия ВОЗ, в состав которой войдут национальные эксперты, займется расследованием источника вспышки заболевания среди животных, изучением степени передачи вируса от человека человеку, а также скринингом на территории Китая.

Напомним, что согласно последним данным, коронавирусом заразились не менее 830 человек, 25 скончались. Вспышка заболевания началась в городе Ухань, но сейчас случаи заболевания фиксируются по всему миру, в том числе и в США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока еще не собирается объявлять чрезвычайную ситуацию международного масштаба. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай из-за вспышки нового типа коронавируса.