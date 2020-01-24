Два автобуса и легковушка столкнулись в Ярославле, есть жертвы

Ярославль, 24 января. Два автобуса и легковой автомобиль столкнулись сегодня в Ярославле. В результате погиб один человек, еще семерым потребовалась помощь медиков.

По данным регионального УМВД, авария произошла на Московском проспекте. Автобусы ЛиАЗ столкнулись, когда следовали в попутном направлении. После этого один из них задел легковушку. На место происшествия прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Семь пострадавших были госпитализированы. Один человек погиб на месте ДТП.

Следственно-оперативная группа устанавливает причину аварии. В районе столкновения копится огромная пробка, сообщает телеканал 360. Согласно данным приложения «Яндекс.Навигатор», очередь из машин растянулась на несколько километров.