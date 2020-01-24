Китайские врачи опубликовали первый снимок нового коронавируса

Пекин, 24 января. Первый снимок нового коронавируса с электронного микроскопа опубликовали в Китае, информацию обнародовало Национальное хранилище патогенных микроорганизмов.

Отмечается, что снимок сделали специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Они сумели отделить штамм коронавируса и обнародовали результаты.

Как пишет издание Taipei Times, вирус назвали «Новый коронавирус уханьского штамма 01».

В пятницу первый случай смерти от вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV пневмонии был зафиксирован в расположенном в 430 километров от границы с Россией городе Суйхуа в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян. Сейчас в провинции подтверждено четыре случая пневмонии нового типа. При этом по одному заболевшему найдены в городах Дацин, Харбин и Муданьцзян. В городе Суйхуа заболевший скончался. В тесный контакт с зараженными в провинции вступали 380 человек. Под медицинским наблюдением находятся 487 граждан.

При этом число жертв коронавируса в Китае возросло до 25 человек. На утро пятницы известно о 1072 предполагаемых случаях заболевания. В тяжелом состоянии находятся 177 пациентов. Вылечены 34 человека.

Коронавирус выявили в Таиланде, Республике Корея, Сингапуре, США, Японии и во Вьетнаме. Минздрав России и посольство пока не подтвердили ни одного случая заболевания в РФ или у российских граждан за рубежом.

В четверг врачи заявили, что у госпитализированных с подозрением на коронавирус в Петербурге россиян выявлена ОРВИ.