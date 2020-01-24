في ظلال تاج محل: هل يتعرض المسلمون للقمع في الهند؟

الهند وباكستان في حالة حرب منذ أكثر من 70 عاما. بتعبير أدق، منذ عام 1947، عندما غادر البريطانيون المستعمرة، تاركين العديد من الإمارات الهندية غارقة في التناقضات، وحتى لا يخرج الوضع عن السيطرة، تم اتخاذ قرار بتقسيم الإمبراطورية الهندية السابقة على أساس ديني. من ناحية، الهندوس، ومن ناحية أخرى، المسلمون.



ولكن فقط مع إمارة جامو وكشمير لم ينجح هذا العدد. كانت المشكلة أن الهندوسية مهراجا هاري سينغ حكمت هناك، في حين كان السكان في الغالب من المسلمين. في عام 1947، قرر سينغ الانضمام للهيمنة الهندية، ونتيجة لذلك بدأت الحرب الهندية الباكستانية الأولى. ومنذ ذلك الحين، لا يزال الطرفان يكرهون بعضهما البعض، ويقدمان في الواقع نفس الادعاءات.



الباكستانيون يضغطون ويراهنون على إرادة الشعب، فهناك عدد أكبر من المسلمين، ويقواون إذا تم إجراء استفتاء، فستذهب كشمير إلى إسلام أباد.



والهنود في أيديهم وثائق موقعة من المهراجا ومصدقة في عام 1951. لذلك، وبحكم القانون فهي بشكل واضح إلى جانب نيودلهي.

