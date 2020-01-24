في ظلال تاج محل: هل يتعرض المسلمون للقمع في الهند؟

الهنود فخورون للغاية بأن بلادهم هي أكبر ديمقراطية في العالم، بأن هناك مكان لكل شخص، ولكل فرد فرص متساوية، ولكن في باكستان المجاورة يفكرون بطريقة مختلفة، يتحدثون بشكل متواصل عن المتطرفين الهندوس واضطهادهم للمسلمين.
قرر مراسل وكالة الانباء الفيدرالية البحث وتقصي الحقائق حول ما إذا كان هناك بالفعل تمييز ديني في الهند أم أن هذا، كما يقول بعض الخبراء في الشأن الهندي، "دعاية باكستانية رخيصة"؟ ما مدى خطورة الصراع بين نيودلهي وإسلام أباد؟ وهل يمكنه أن يتحول إلى حرب؟
إلى الهند – لماذا؟ سأل الأقارب والأصدقاء والزملاء الذين علموا بأمر رحلة العمل، في الواقع، لم أدرس هذا البلد بعمق مطلقا، ومؤخرا فقط بدأت التواصل مع المتخصصين، ومع الهنود أنفسهم (لا ينبغي الخلط بينهم وبين الهندوس ، أي الهنود الذين يعتنقون الهندوسية).
ومن ناحية أخرى، كنت أتابع الأحداث في كشمير منذ فترة طويلة، حيث توجد كل يوم خطوة جديدة نحو بدء المواجهة المسلحة، وبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يعيشون في الهند وباكستان معا (أكثر من 1.5 مليار)، وحقيقة أن هذه الدول أعضاء في النادي النووي، فإنه في حالة الحرب، سيكون هناك الكثير من الضحايا.
وأنا شخصيا لست مهتم بالأزمة السياسية الحالية فقط، بقدر ما يهمني التناقضات العالمية بين الطوائف، والتي
إذن...أنتم أيها المسلمون على ماذا غير راضين؟
يعد "ياشوانت بليس" أقدم سوق في نيودلهي، حيث كان هنا من قبل أكثر من جيل من الدبلوماسيين والمتخصصين السوفيات ثم الروس في الهند، وأطلقوا على هذا المكان اسم "ياشكا"، وفي إحدى الأوقات كان يأخذون المعاطف والحقائب الجلدية والأحذية إلى الاتحاد السوفييتي من هنا، كانت هناك الكثير من الأساطير حول سوق "ياشكا".
ولكن اليوم، كل هذا ليس مؤثرا للغاية، ومع ذلك، لا تزال الأسعار المنخفضة والسلع عالية الجودة لا تسمح للتجار الهنود بالانهيار.
وربما كان الجناح 18 هو الأكثر إثارة للاهتمام هو الجناح "جناح الحرف اليدوية".
عند المدخل، قابلنا شفيق وهو مسلم ممتلئ الجسد، كان يبيع التحف من خشب الجوز القادم من كشمير لسنوات عديدة (يقولون أنه تم شراء أثاث لزعيم كوريا الشمالية كيم جونع إن من متجره).
وكما فهمت،فإن حوالي 30 حرفي ماهر يعملون لدى رجل الأعمال، واستنادا إلى عدد الطاولات المنحوتة والصناديق المعبأة والمجهزة لشحنها إلى الصين، فقد حان الوقت لتوسيع الموظفين، بمعنى آخر، شفيق هو أحد هؤلاء الهنود الذين يقولون عنهم هنا "حصد نتيجة أعماله"
ومع ذلك، فإن الشباب الكشميري يعارض بشدة الحكومة الهندية.
قال شفيق: مودي لا يعجبني أبدا، هو ليس قائدنا، هو لا يمثل مصالحنا.
سألته: لماذا تشتكي؟ هل تتعرض للتمييز بطريقة ما؟
أجاب شفيق: لا يمكن القول أن هناك تميز بشدة، لكن، بشكل عام، أحيانا يكون هذا الضغط محسوسا .
ولم يوضح شفيق حقا من كان يمارس الضغط عليه وما نوعه.
وبعد ذلك، كما اتضح، لم يكن يستطع أحد من الهنود المسلمين الذين أتيحت لي الفرصة للتواصل معهم قادرا على تقديم إجابة منطقية، والصعوبات تبدأ عند صياغة المطالب، أو أن خصوم مودي في الخارج يعرفون أين يضغطون:"دولة الهندوس العدوانية" "الصراع المستمر للحكومة الهندية مع الإسلام" أو "عدم المساواة".
ومؤخرا، ظهر في أيديهم ورقة رابحة قوية أخرى.
القانون المثير للجدل
منذ 10 يناير/كانون الأول، تراجعت متطلبات الحصول على الجنسية في الهند، وبموجب القواعد الجديدة، يحتاج المهاجرون من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان إلى العيش في البلاد ليس 11 عاما، ولكن 6 سنوات فقط، ومع ذلك، هذا لا ينطبق على المسلمين.
وتسببت هذه التغييرات في احتجاجات واسعة النطاق. وأصدرت بعض الولايات الهندية قرارا ضد القانون خشية حدوث تغيير مصطنع في التكوين العرقي للسكان.وغضب نشطاء حقوق الإنسان من حقيقة أن أن منح امتيازات دينية يمثل ضربة للطبيعة العلمانية للدولة الهندية.
وكما يشرح الخبراء المطلعون على نص مشروع القانون، لا ينبغي التركيز على كلمة "الدين"، ولكن على كلمة "الأقليات"، فالهند ليست مسؤولة عن حقيقة أن المسلمين، بحكم تعريفهم، ليسوا أقليات في أفغانستان وباكستان وبنغلاديش.
في هذه الأثناء...
قابلت العديد من المسلمين الذين يشعرون بالرضا في الهند. على سبيل المثال، كان موظف وزارة الخارجية الهندية الذي رافقنا وهو فخر الدين.
عفوا، لكن ما الذي ينتهكني على وجه التحديد؟ سأل فخر الدين في حيرة.
سؤالي حول التمييز بين أتباع أصغر الديانات الإبراهيمية بدا للدبلوماسي غبي لدرجة أنه لم يجد على الفور ما يجيب عليه: أصلي خمس مرات في اليوم. سواء في المكتب وخارجه. لا أحد يزعجني. أنا أعمل، لدي أسرة، أنا أصوت، أدفع الضرائب. يمكنني المشاركة في أي عمليات إذا كانت لا تتعارض مع القانون.
- هل يوجد الكثير من المسلمين في وزارة الخارجية؟ هل هناك الكثير في السلطة؟ في وزارة الدفاع؟ في الاستخبارات؟
لن أقول بما فيه الكفاية في كل وزارة الخارجية، لكن 50 مسلما يعملون في قسمنا. هذا هو حوالي 10٪ من إجمالي عدد الموظفين. أعرف بالتأكيد أن كل من وزارة الدفاع والوزارات والإدارات الأخرى تولي الاهتمام الأخير للدين. يتم تقييم الخبرة والتعليم قبل كل شيء.
موقف الهند
لا يعلم الجميع أن هناك حوالي 200 مليون مسلم هنا، وهو ما يعادل مجموع سكان باكستان. علاوة على ذلك، من بينهم أغنى الناس، بما في ذلك نجوم بوليوود. على سبيل المثال، سلمان خان، وشاه روخ خان وأمير خان. يمكننا القول أن هؤلاء هم ألمع نجوم السينما الهندية.
يقول ودجاي نايك، رئيس جمعية المراسلين الدوليين "ما الذي تتحدث عنه، أي نوع من التمييز؟ كان رئيسان هنديان ووزير التعليم من المسلمين، هل هذا قليل كي نفهم أن الجميع في الهند متساوون؟ إن المساواة مكرسة في دستورنا. - كان رئيسا الهند من المسلمين. كان لدينا وزير تعليم مسلم. تحظى الوزيرة المسلمة نجمة هبتولا بشعبية كبيرة، كل ولاية من الهند لديها مسلمين في إدارتها.
برأيك، في هذه الحال ما الذي لا يعجبهم؟ هل تستطيع أن تعطيني سبب واحد للاستياء؟
- أستطيع. يحاول المسلمون العيش وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ومؤخرا، قررت المحكمة العليا في البلاد حظر تعدد الزوجات. أيضا، لا يمكن للرجل في الهند الانفصال عن زوجته بمجرد قول "الطلاق" ثلاث مرات، ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن المرأة المسلمة فقط سعيدة جدا، لكن أزواجهن، على ما يبدو، لا.
وجهة نظر أخرى
قال ناندان أوننيكريشنان، الباحث في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث "المسلمون الهنود ممثلون على نطاق واسع في الأعمال والسياسة والعلوم والبيروقراطية والقوات المسلحة. على سبيل المثال، عظيم بريمجي يعد أحد أغنى الأشخاص في البلاد. حصل على المركز الثاني في قائمة فوربس في عام 2018، في الوقت نفسه، هناك جزء كبير من السكان المسلمين في الهند في وضع اقتصادي أكثر هشاشة. قد يكون هذا بسبب انخفاض مستوى التعليم بين المسلمين. قد يكون الاستياء الحالي أيضا بسبب التدخل المتزايد للدين (الهندوسية) في السياسة في السنوات الأخيرة.
الأزمة في كشمير
الهند وباكستان في حالة حرب منذ أكثر من 70 عاما. بتعبير أدق، منذ عام 1947، عندما غادر البريطانيون المستعمرة، تاركين العديد من الإمارات الهندية غارقة في التناقضات، وحتى لا يخرج الوضع عن السيطرة، تم اتخاذ قرار بتقسيم الإمبراطورية الهندية السابقة على أساس ديني. من ناحية، الهندوس، ومن ناحية أخرى، المسلمون.
ولكن فقط مع إمارة جامو وكشمير لم ينجح هذا العدد. كانت المشكلة أن الهندوسية مهراجا هاري سينغ حكمت هناك، في حين كان السكان في الغالب من المسلمين. في عام 1947، قرر سينغ الانضمام للهيمنة الهندية، ونتيجة لذلك بدأت الحرب الهندية الباكستانية الأولى. ومنذ ذلك الحين، لا يزال الطرفان يكرهون بعضهما البعض، ويقدمان في الواقع نفس الادعاءات.
الباكستانيون يضغطون ويراهنون على إرادة الشعب، فهناك عدد أكبر من المسلمين، ويقواون إذا تم إجراء استفتاء، فستذهب كشمير إلى إسلام أباد.
والهنود في أيديهم وثائق موقعة من المهراجا ومصدقة في عام 1951. لذلك، وبحكم القانون فهي بشكل واضح إلى جانب نيودلهي.
مشكلة أخرى: إلغاء الوضعالدستوريالخاص لكشمير
في 5 أغسطس/آب، أقر البرلمان الهندي قانونًا يحوّل ولاية جامو وكشمير إلى إقليمين منفصلين تحت الإدارة المركزية، ويُلغي الوضع الدستوري الخاص لها، الذي كان يكفل لها حكمًا ذاتيًا وفق المادة 370 من الدستور الهندي. وجامو وكشمير تعد الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند.
في باكستان، وصفوا قرار الهنود بالـ"غير قانوني" ووعدوا بوقفه بكل طريقة ممكنة. وتنبأ أحدهم بصراع مسلح، لكن لحسن الحظ، لم يحدث ذلك. ومع ذلك ، فإن احتمالية خروج الوضع عن السيطرة موجود دائما، وتستخدم باكستان كل الوسائل المتاحة ضد الهند. لا تتردد في اللجوء حتى إلى خدمات الإرهابيين.
يهاجم المخربون المدربون من باكستان بانتظام المدنيين في كشمير وأجزاء أخرى من الهند.
أحد أشهر الحوادث هو احتجاز الرهائن في فندق مومباي عام 2008.
المحصلة
الهند دولة معقدة، مشرقة ومتناقضة، يتحدث أكثر من مليار شخص في 28 ولاية مختلفة 22 لغة مختلفة، في محاولة لإيجاد قواسم مشتركة.
الهنود من مختلف الطبقات لديهم مواقف مختلفة ليس فقط اتجاه الآخرين، ولكن أيضا اتجاه أنفسهم، الفقراء يستسلمون لمصيرهم ويأملون أن يولدوا من جديد يوما ما أكثر نجاحا، والأثرياء يزدادون ثراء في هذه الحياة ويختلفون عن الفقراء كما يختلف الكوخ في الأحياء الفقيرة في مومباي عن الجناح في فندق "جراند حياة"، أي أن الفجوة حضارية بالفعل، ممثلو الطبقة الوسطى والعليا أكثر غرابة: كثير من الأثرياء يربطون أنفسهم بالولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أكثر من ارتباطهم بالهند.
في الوقت نفسه، لا يمكن للمرء أن يقول أن المسلمين يبرزون بطريقة ما هنا. غالبا ما يتم تجاهل العامل الديني تماما، وبهذا الشكل فإن الأبقار لديها حقوق أكثر من الجميع.
وربما الهندوسية تعززت في البلاد بالفعل. وربما ساهمت الحكومة الهندية في ذلك. لا أرى أي شيء جنائي هنا. هذا يشبه تعزيز سلطة الأرثوذكسية في روسيا. لكن، هذه العمليات لم تلحق الضرر بالجالية المسلمة لدينا أو لديهم.