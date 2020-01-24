Шанхайский Disneyland закроют из-за вспышки коронавируса

Пекин, 24 января. Шанхайский парк развлечений Disneyland временно приостановит работу с 25 января из-за вспышки коронавируса в стране, об этом говорится в сообщении пресс-службы парка.

«ShanghaiDisneyResort временно закрывает Шанхайский Disneyland c 25 января 2020 года», — сказано в заявлении.

Отмечается, что решение временно закрыть парк было принято в рамках профилактики и контроля вспышки заболевания для обеспечения безопасности и здоровья гостей и сотрудников.

В администрации парка добавили, что находятся в контакте с местными властями и объявят о возобновлении работы после подтверждения. Деньги за уже купленные билеты будут возвращены клиентам.

Напомним, что согласно последним данным, коронавирусом заразились не менее 830 человек, 25 скончались. Вспышка заболевания началась в городе Ухань, но сейчас случаи заболевания фиксируются по всему миру, в том числе и в США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока еще не собирается объявлять чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай из-за вспышки нового типа коронавируса. Кроме того, сообщалось, что первый случай смерти от вызванной новым типом коронавируса пневмонии зафиксирован в расположенном в 430 км от границы с Россией городе Суйхуа в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян, сообщает «Газета.ру».