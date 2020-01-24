Джабаров заявил, что закон о надежном Рунете стал ответом на реальные угрозы США

Москва, 24 января. США и их союзники активно используют Интернет для информационных атак, распространения фейков и организации «оранжевых революций», считает российский сенатор Владимир Джабаров.

«Мы видели на примерах Украины, Грузии, Турции и еще десятка стран, как провокациями в соцсетях выводили на улицы тысячи людей, готовя масштабные акции протеста и госперевороты. Страны как могут от этого защищаются», — заявил политик в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

В России для этого был принят ряд законов — от защиты персональных данных до противодействия западной пропаганде и предотвращения отключения нашей страны от Сети в целом.

«Это и положения о СМИ-иноагентах, и закон о надежном Рунете. Каждый раз, когда появляются подобные инициативы, западные НПО поднимают шум, будто в РФ ущемляют свободу слова и кого-то преследуют. Но это абсурд!» — подчеркнул сенатор.

По его мнению, Штаты превратили Интернет в пространство для атак, давления, пропаганды и подавления чужой точки зрения. Естественно, власти разных стран предпринимают в ответ разные меры, например, Китай полностью замкнул на стране сегмент Всемирной Сети, Россия же пошла по иному пути — пути защиты суверенных интересов в информационном пространстве.

«Это означает, что действия других стран в Сети не должны блокировать работу нашей банковской и торговой системы или навредить чем-то еще», — пояснил он.

Кроме того, как уточнил Джабаров, западные ресурсы обязаны обеспечить безопасное хранение персональных данных россиян и подчиняться требованиям законов РФ.

«Блокируется только опасная информация экстремистского и порнографического характера — эти меры применяются во многих странах мира», — добавил он.

В идеале, по мнению сенатора, все ведущие страны мира должны сесть за стол переговоров и выработать единые правила для регулирования Интернета, однако в ближайшей перспективе это невозможно, потому что «отдельные государства сделали Всемирную Сеть оружием».