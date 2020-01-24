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Британские ученые реконструировали голос трехтысячелетней мумии

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Британские ученые реконструировали голос трехтысячелетней мумии

Лондон, 24 января. Британские ученые реконструировали голос древнеегипетского жреца Несьямуна, умершего около трех тысяч лет назад. Результаты работы исследователей опубликовал журнал Scientific Reports.

Чтобы заставить трехтысячелетнюю мумию «говорить», ученые использовали компьютерный томограф и трехмерный сканер. Оказалось, что связки и гортань жреца находятся в прекрасном состоянии. Исследователям удалось воссоздать трехмерную модель органов речи Несьямуна с помощью 3D-принтера, пишет «Вечерняя Москва». Модель подсоединили к искусственной гортани и динамику и записали получившийся звук.

«На саркофаге Несьямуна можно прочитать, что его обладатель вел очень праведное существование. Он просил богов вернуть ему дар речи для того, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную загробную жизнь», — рассказали ученые.

По словам исследователей, именно это желание покойного древнеегипетского жреца сделало его одним из первых «участников» проекта Voices from the Past («Голос из прошлого»).

Мумию Несьямуна ввезли в Великобританию в 1823 году. Еще в XIX веке она стала одним из главных экспонатов музея города Лидса. В Соединенном Королевстве мумия жреца считается одним из известнейших древнеегипетских артефактов.

По данным историков, мумию Несьямуна нашли на территории одного из храмов бога Амона в Карнаке. Жрец жил во времена Рамзеса XI. Как установили ученые, на момент смерти Несьямуну было около 50 лет.

Ранее польские ученые обнаружили несколько десятков странных мумий в районе некрополя Сакарра под Каиром. Некоторые из мумий были похоронены в деревянных гробах, расположенных в прорубленной в скале траншее.

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Источник: Scientific Reports
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