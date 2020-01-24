Посетители и персонал семи московских судов эвакуированы из-за сообщений о «минировании»

Москва, 23 января. Людей снова эвакуируют из зданий московских судов после сообщений о «минировании». Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что экстренная эвакуация была объявлена из помещений Чертановского, Солнцевского, Щербинского, Пресненского, Гагаринского, Савеловского и Останкинского судов.

«Сотрудники и посетители покинули здания», — сказали в пресс-службе.

На местах, где предположительно заложены взрывные устройства, работают сотрудники правоохранительных органов. Они проверяют информацию на соответствие действительности.

Напомним, что Москву и Северную столицу в конце осени 2019 года охватила волна ложных «минирований». В адрес судов и других учреждений систематически приходят письма с одинаковой информацией о том, что в помещениях якобы заложена взрывчатка. Специалисты, которые работали на месте происшествий не находили никаких взрывчатых веществ.

Ранее ФАН сообщал, что российские спецслужбы идентифицировали сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о «минировании» российских судов, образовательных и медицинских учреждений. Специалисты ФСБ установили, что он находится в Нидерландах.