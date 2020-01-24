Онколог Давыдов объяснил, повлияло ли ЭКО на появление рака у Фриске и Заворотнюк

Москва, 24 января. Бывший руководитель онкологического центра имени Н. Н. Блохина Михаил Давыдов ответил на вопрос журналистов об опасности проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которая якобы вызывает опухоль мозга.

По его словам, несмотря на схожие обстоятельства заболеваний скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске и лечащейся от онкологии актрисы Анастасии Заворотнюк, связь между ЭКО и развитием глиобластомы не доказана.

Как уточнил медик, в институте имени П. А. Герцена работает программа по наблюдению за онкологическими пациентами, которые перенесли процедуру ЭКО.

Как пишет издание «Московский комсомолец», врач также рассказал о риске передачи рака ребенку внутриутробно от матери, страдающей онкологией. Как подчеркнул эксперт, это в принципе невозможно.

Как пишет «Царьград», кроме того, Давыдов прокомментировал публикации средств массовой информации о том, что у тех, кто много работает за компьютером или разговаривает по телефону, риск заболеть раком больше.

«Глиобластомой несколько чаще болеют люди интеллектуальных профессий, а также те, кто проживает рядом с источниками электромагнитных излучений», — поделился наблюдением специалист.

Напомним, заслуженный врач России, онколог, кандидат медицинских наук Наталья Богданова дала оценку информации о том, что Заворотнюк могла заболеть раком мозга из-за процедуры ЭКО. Ранее, до появления сообщений о последней стадии рака у актрисы, Заворотнюк призналась СМИ, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет, но они с мужем все равно решились на этот шаг.

Ведущий Дмитрий Шепелев обратился к семье актрисы Анастасии Заворотнюк с призывом избежать его ошибки во время болезни его супруги — певицы Жанны Фриске.