Корнилов заявил, что США всегда относились к Бандере с брезгливостью

Российский политолог Владимир Корнилов сообщил, что ЦРУ держали украинского националиста Степана Бандеру «подальше от США».

Ранее стало известно, после окончания Второй мировой войны Центральное разведывательное управление (ЦРУ США) собирало данные об украинских националистах и их лидере Степане Бандере. Об этом сообщается в опубликованной в открытом доступе справке, представляющей собой перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале «Социалистический вестник» за 1951 год.

Сама публикация носит название «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». В документе кратко пересказывается судьба украинских националистов и совершенные ими преступления.

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — значится в справке.

Комментируя публикацию, российский политолог, публицист и директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в 50-е годы сотрудники ЦРУ довольно часто обращались к советской печати.

«Если мы посмотрим оригинал этой справки, то увидим СССР. Да, статья советского, социалистического издания, и в советской прессе неоднократно писали о бандеровцах, о том, что они фашисты, изверги и профессиональные агенты Гитлера. Достаточно почитать Остапа Вишню скажем или журнал «Перец» украинский, там можно увидеть массу подобных статей. Ни для кого не секрет, что ЦРУ изучало деятельность Бандеры, его приспешников. А некоторых из них американцы даже использовали, хотя брезговали тем же Бандерой. Его держали подальше от США, позволяя проворачивать свои дела где-то в Европе, подальше», — говорит эксперт.

Политический аналитик также напомнил, что Центральное разведывательное управление США и ранее публиковало немало важных и ценных материалов, связанных с деятельностью украинских националистов. По словам Корнилова, эти данные необходимо использовать, переводя на русский и украинский языки.

«Понятное дело, что в Киеве эту публикацию назовут советской пропагандой. А вообще, у нас очень большая беда в том, что наши исследователи ничего такого не публикуют. Мы свои архивы не изучаем, не оцифровываем, у нас нет доступа к советской прессе тех же 30-х, 50-х годов. И как только где-то на Западе что-то подобное публикуют, заметьте, перевод советской газеты, мы преподносим это как сенсацию. Наша беда в том, что мы как источник постоянно используем западные оцифрованные данные, о чем, кстати, Владимир Путин сейчас и говорит. Нам нужно все свое создавать, и вот здесь действительно будет широкое поле для анализа и кстати, опровержения той псевдоисторической лжи против Советского Союза», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Степан Бандера — это идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА1, 1942 год). После окончания Второй мировой войны жил в Мюнхене, откуда и руководил деятельностью террористических ячеек ОУН1 и УПА (деятельность организаций запрещена в РФ) на территории Советского Союза.

1 Организация запрещена на территории РФ.