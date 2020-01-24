ФАН развенчивает популярные мифы о Казани

В новогодние праздники Казань наводняют туристы со всей России, а также из-за рубежа. Большинство из них плохо знакомы с казанским бэкграундом, поэтому обычно привозят с собой уйму мифов и догадок о татарстанской столице. Перед поездкой в этот город корреспондент Федерального агентства новостей сам находился в плену некоторых из них, и после возвращения решил их развенчать.

Один из самых диких мифов о столице Татарстана, особенно популярный среди туристов из европейских стран, о том, что Казань находится очень далеко от Москвы, и здесь даже есть своя валюта. Он разбивается одним из первых. Из большинства крупных городов РФ лететь на самолете в Казань всего 2–3 часа (из Петербурга, например, и вовсе чуть больше 1,5 часа).

И никакой собственной валюты там, естественно, нет и в помине — здесь ходят обычные российские рубли. Правда, цены в Казани вполне умеренные, по крайней мере, в сравнении с Петербургом или Москвой. Поэтому тратятся эти рубли здесь медленнее и с большим толком.

Еще одно распространенное заблуждение среди приезжих — что все местные девушки ходят по столице Татарстана в хиджабах. Видимо, в сознании части туристов Казань ассоциируется со странами арабского Востока, где дамам положено носить не только хиджаб, но порой и никаб, а то и бурку. Им же на Востоке строго запрещено водить автомобиль.

На поверку это оказывается полной чушью — никаких ущемлений прав представительниц «слабого пола» тут нет и в помине.

Никто из женщин не ходит в хиджабах и никабах по улицам Казани, а мусульманский платок надевают на голову только при входе в мечеть. Сами мечети, кстати, благополучно соседствуют в городе с православными храмами и синагогами: за века совместной жизни у всех местных национальностей выработалась толерантность друг к другу. Вплоть до того, что православные и мусульманские праздники в Казани принято отмечать с одинаковым воодушевлением.

Другая нехорошая легенда гласит о «засилье национального языка» в Татарстане. Якобы если турист не разговаривает по-татарски, то в отдельных местах он не сможет объясниться и получить необходимую услугу. Слухи порой твердят и о том, что в местных школах буквально силой насаждают татарский язык, и целый ряд предметов преподается только на нем. Но это не так.

Во-первых, в Татарстане везде и всюду можно и нужно говорить на русском — в любом магазине, кафе или ресторане вас прекрасно поймут и обслужат. Потому что русские составляют около половины жителей республики. И потому что даже татарское население предпочитает в быту говорить по-русски.

Да, большинство вывесок на магазинах и других заведениях продублированы на двух языках (согласно законам республики).

Но на этом вся «татаризация», как правило, заканчивается. В местных школах татарский язык преподается в основном факультативно, и речи о том, чтобы преподавать на нем основные предметы, не идет. К слову, инициативы о более глубоком внедрении татарского в жизнь выдвигались не раз — и неизменно напарывались на ожесточенное сопротивление жителей, в первую очередь — татарской национальности.

Еще один миф гласит о том, что Казань выглядит уныло и неинтересно, мест туристического интереса здесь — раз-два и обчелся. Поэтому многие жители российских регионов приезжают в Казань с заниженными ожиданиями.

«Во многом это объясняется тем, что еще три-четыре года назад Казань ассоциировалась только со скукой и унынием, — говорит директор Центра развития туризма Татарстана Дильбар Садыкова. — В итоге многие приезжают в город из аэропорта, выходят из такси и ожидают увидеть «примерно ничего». Но тут их ожидает сюрприз — за последние годы в этом направлении в Казани было сделано столько, что теперь у туристов разбегаются глаза».

Так, корреспондент ФАН лично убедился — в эти новогодние праздники столицу Татарстана украсили настолько эффектно, что даже Петербург в этом плане выглядит скромнее. В городе украшены не только Казанский Кремль и все центральные улицы (включая улицу Баумана, «местный Арбат»), но и парки со скверами, и даже отдаленные бульвары в спальных районах. Поэтому с наступлением темноты город выглядит намного праздничнее, чем в светлое время суток.

Кстати, местные парки заслуживают отдельного упоминания — они ухожены и благоустроены настолько, что порой во время прогулки страшно бросить спичку. Почти во всех скверах и лесопарках дорожки уложены деревянным настилом или искусственным каучуком, все темные места тщательно подсвечены, а скамейки, урны и различные скульптуры расставлены в самых неожиданных местах. Иногда доходит до реальных сюрпризов. Например, по соседству с одним из крупных лесопарков Казани, на трубе местной ТЭС, разместили огромный цветной «градусник» —чтобы жители и гости знали, как одеваться перед длительной прогулкой.

Наконец, еще одно заблуждение, оставшееся в умах многих россиян со времен «лихих 90-х» — о том, что в Казани опасно ходить по улицам, особенно в темное время суток. Так считают, прежде всего, те, кто помнит давние репортажи федеральных каналов, повествовавшие о «районных молодежных группировках», битвах «стенка на стенку» и миграции «казанских», «челнинских» и прочих криминальных ОПГ из Татарстана в Москву, Петербург и другие города.

Все это действительно было, но слишком давно — в конце 1980-х — начале 1990-х. В последнюю четверть века отчеты республиканского МВД не фиксировали никакого наличия криминальных группировок в Татарстане. Уличная преступность в той же Казани сегодня минимальна по нескольким причинам. Во-первых, в городе мало потребляют алкоголь, и эта привычка в последние годы является общественно осуждаемой. Вам при всем желании будет сложно встретить на казанских улицах пьяных вдрызг мужчин или подростков.

Во-вторых, местной молодежи давно уже есть, чем заняться, чтобы не попадать в плохую компанию. По всему городу действуют десятки отличных кафе, выставочных галерей, коворкингов, молодежных клубов и т. д. В каждом местном Доме культуры есть спортивный и концертный залы, комнаты с бесплатным вайфаем, многочисленные секции, кружки и т. п.

В-третьих, по всей Казани усилиями местной мэрии расставлены камеры наблюдения. Причем, в первую очередь, в потенциально «проблемных» местах. Поэтому вы можете спокойно ходить вечером даже по не самым освещенным улицам города. А если с вами, не дай бог, все же случится какой-то инцидент, то полиция приедет максимально быстро.

Конечно, с полной уверенностью так можно говорить только о самой Казани. Что касается тех же Набережных Челнов, «столицы КамАЗа» и бывшего центра криминальной «движухи», то жители татарстанской столицы и сейчас скажут вам, что «обстановка в Челнах, конечно, своеобразная, но былого криминального разгула там и близко нет»

Одним словом, сегодня среднему россиянину не только можно, но и нужно ехать в Казань. Здесь его не только гостеприимно встретят, поселят и угостят, но и покажут десятки интереснейших мест как в самом городе, так и в ближайших пригородах. Например, в сорока километрах от столицы есть исторический заповедник «Остров-град Свияжск» — поселение с 500-летними православными монастырями, основанное еще Иваном Грозным незадолго до взятия Казани. Или город Булгар — столица древнего мусульманского государства Волжская Булгария, о котором есть масса упоминаний в исторических мемуарах. Сегодня Булгар существует в восстановленном и обновленном виде, привлекая к себе внимание сотен тысяч туристов.

Пожалуй, все, что говорит в современной Казани о ее противоречивой истории, это ее недобрые символы — огромные змеи и барсы, скульптуры и изображения которых легко найти по всему городу. Одним из главных символов республики является белый барс (или, по-татарски, «ак барс»). Его изображение можно увидеть на гербе Татарстана, в его честь называют дворцы спорта, площади, монументы и спортивные клубы. Но эти хищники никогда не водились в Поволжье, поэтому белый барс — животное абсолютно вымышленное.

Популярна в городе и легенда о Зиланте — крылатом драконе, изображенном на гербе Казани. По преданию, первые местные жители не могли спокойно жить из-за огромного числа гигантских драконоподобных змей, обитавших в округе нынешней Казани. В итоге, по преданию, люди заманили всех змей в ловушку и сожгли их. Однако название места «Зилан тау» — «Змеиная гора» — видоизменилось и стало нареченным именем символа города.

По другой версии, у гигантских змей был свой царь — Зилант, которого ценой собственной жизни в битве победил татарский богатырь. В благодарность и память о его победе и подвиге изображение поверженного Зиланта перенесли на герб и знамена Казани, а его фигуры можно встретить по всему городу.