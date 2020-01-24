Профессор Самбулов рассказал о серьезной опасности наушников

Москва, 24 января. Постоянное ношение наушников может привести к негативным последствиям для организма. Об этом рассказал профессор кафедры отоларингологии ГБУЗ МО «МОНИКИ имени Владимирского» Вячеслав Самбулов.

Он отметил, что чаще всего наушниками пользуются молодые люди в метро и общественном транспорте. По его словам, «при этом звук в наушниках составляет от 85 до 120 децибел». Наушники негативно влияют и практически ломают природный механизм человеческого уха.

Как пишет РЕН ТВ, ученые обратили внимание на тот факт, что вакуумные устройства, могут стать причиной потери слуха и начала воспалительных процессов.

Диджей Алексей Зверев признался, что не различает согласные при тихом звучании. Это результат его работы, профессиональное заболевание.

«Это приводит к тому, что начинаешь иметь проблемы со слухом. В том числе и я. Не то чтобы я глухой, но как минимум, уровень восприятия звуков у меня хуже», — рассказал он.

Как заметил диджей Богдан Кузмич, если свой наушник дать на некоторое время другу, то есть опасность подхватить инфекционное заболевание.

«Если, например, взять наушник, дать соседу, другу, вставить в его ухо, а потом обратно себе, — это может послужить переносчиком инфекции. У человека находится внутри сера, там находится много микроорганизмов», — сказал он.

Рок-музыкант Ольвиан Гармаш пояснил, что человек воспринимает громкую музыку как агрессию, поэтому в организме начинает выделяться адреналин. Он напомнил, что раньше существовала своего рода казнь, которая предполагала, что человек, находящийся внутри колокола, умирает от кровоизлияния в мозг из-за громких звуков.

Ученые подчеркнули, что большие наушники, конечно, лучше, но только с точки зрения гигиены и комфорта, так как источник звука находится на том же расстоянии от барабанной перепонки, что и в обычных наушниках.

Ранее Роскачество назвало лучшие наушники, которые на сегодняшний день есть на российском рынке. Ведомство протестировало 32 пары новых проводных и беспроводных наушников, обновив общий рейтинг, который теперь насчитывает 208 пар от 34 брендов. Об этом сообщает телеканал «360».

Как напоминают «Известия», госкорпорация «Ростех» собирается заняться производством проводных и беспроводных наушников.