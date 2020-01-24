Захарова прокомментировала рассекреченные документы ЦРУ о преступлениях Бандеры

Москва, 24 января. Героем современной Украины является профессиональный «агент Гитлера», нацист, преступник, о чем Москва неоднократно напоминала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель российского ведомства прокомментировала публикацию рассекреченных архивных документов американской разведки о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. В документах ЦРУ главарь Организации украинских националистов (запрещена в РФ) Степан Бандера назван «агентом Гитлера». Кроме того, в документах говорится о том, что за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

«Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» — написала Захарова в Facebook.

Возглавляемые Бандерой экстремистские организации Украинская повстанческая армия (УПА1, запрещена в России) и Организация украинских националистов (ОУН1, запрещена в России) ответственны за множество преступлений, включая массовое уничтожение польского населения области в 1943 году, получившее название «Волынская резня» .

1 Организация запрещена на территории РФ.