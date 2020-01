Герой Советского Союза Юрий Кузнецов скончался на 74-м году жизни

Печальная новость... Сегодня ночью на 74 году жизни от нас ушёл Юрий Викторович Кузнецов. Генерал Кузнецов – коренной дальневосточник. Он связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, был удостоен самых высоких наград и звания Героя Советского Союза. Он был последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке. Под его командованием во время Афганской кампании парашютно-десантный полк провёл более 70 успешных операций. В последние годы он активно занимался общественной жизнью города и был «Почетным гражданином Благовещенска». От нас ушел талантливый, честный и великодушный человек. Таким он и останется в нашей памяти.

