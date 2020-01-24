Герой Советского Союза Юрий Кузнецов скончался на 74-м году жизни

Благовещенск, 24 января. Герой Советского Союза Юрий Кузнецов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщило правительство Амурской области.

Сообщается, что кончина генерал-майора Кузнецова произошла в столице региона, Благовещенске.

«Он был последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке», — написал в своем Instagram глава области Василий Орлов.

Губернатор также отметил, что Кузнецов руководил проведением более 70 операций во время Афганской кампании.

«В последние годы он активно занимался общественной жизнью города и был почетным гражданином Благовещенска», — добавил Орлов.

Кроме того, бывший военачальник дважды избирался депутатом регионального парламента и городской думы Благовещенска.

«От нас ушел талантливый, честный и великодушный человек. Таким он и останется в нашей памяти», — подчеркнул губернатор Приамурья.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что 22 января скончался заслуженный артист России актер Данила Перов. Об этом сообщил театр «Содружество актеров Таганки». В момент смерти артисту был 51 год. Данила Перов родился в семье актеров Раисы Рязановой и Юрия Перова, отметился своей работой в 60 различных постановках. С 1994 года работал в театре «Содружество актеров Таганки».

Сообщается, что прощание с артистом пройдет в пятницу, 24 января, в 11.00 в театре. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.