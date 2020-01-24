Роскачество развеяло миф об опасности диоксида серы в вине

Москва, 24 января. Диоксид серы (SO2 или е220) в вине является сертифицированной добавкой и не представляет опасности для потребителей, у которых нет индивидуальной непереносимости данного компонента. Об этом рассказали специалисты Роскачества.

«Эксперты Роскачества рекомендуют не бояться вин с диоксидом серы. Если все же страх перед «ненатуральным» есть — выбирайте красные и игристые вина, в них диоксида серы меньше», — рассказал заместитель руководителя организации Илья Лоевский.

Специалисты развеяли миф о том, что после употребления вина голова болит именно от диоксида серы. Подобную реакцию SO2 вызывает только у людей с непереносимостью данной добавки, число которых составляет менее 1%. Чаще непереносимость встречается среди астматиков — в этой категории таких людей от 6% до 10%. Если у человека есть непереносимость диоксида серы, он будет чувствовать головную боль и першение в горле после употребления сухофруктов, особенно изюма. Как отметили в Роскачестве, в стакане изюма содержание элемента в десять раз превышает показатели стакана вина.

Эксперты объяснили, что в виноделии SO2 используют, чтобы защитить вкусовые качества напитка. Кроме того, диоксид серы спасает вино от воздействия бактерий, дрожжей и микроорганизмов, попавших в бутылку.

В Роскачестве уточнили, что ГОСТ допускает концентрацию SO2 в сухих столовых винах не более 200 миллиграммов на литр. Для полусухих, полусладких и сладких вин этот показатель составляет 300 миллиграммов на литр, передает «Вечерняя Москва».

В вине с переизбытком диоксида серы чувствуется запах горелой спички. Такое вино эксперты Роскачества рекомендуют перелить из бутылки, чтобы «проветрить». Также можно бросить в вино медную монетку.

Ранее в Роскачестве назвали признаки некачественного вина. Эксперты посоветовали воспользоваться яркой лампой или фонариком смартфона для проверки вин, чтобы выявить наличие недопустимого осадка, сообщает РИАМО.