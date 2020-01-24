В храме Победы установят книгу благодарности жертвователям



Москва, 24 января. В новом главном храме ВС РФ, который откроется в Подмосковье 9 мая, появится книга благодарности всем жертвователям на строительство. Как стало известно Федеральному агентству новостей, соответствующее поручение отдал министр обороны и автор проекта Сергей Шойгу на финальном заседании художественного и технического советов после осмотра стройки в парке «Патриот».

По уточненным данным, на строительство храма Победы пожертвовали деньги более 85 000 человек, но и это не точная цифра, так как за многими предприятиями и организациями-меценатами (а их более 600) стоят коллективы.

«Когда мы проанализировали платежи, то обнаружили, что за многими единичными меценатами стоит коллектив людей: например, сдавали через своего представителя ветеранские организации, военкоматы, структуры воинских частей, сотрудники предприятий, — ранее объяснял в интервью ФАН глава фонда «Воскресение» Александр Каньшин. — Так что реальные взносы сделали намного больше людей, только посчитать их всех невозможно — это уже сотни тысяч тех, кому важно построить вместе храм Победы».

Многие компании жертвовали не финансами, а материалами — металлом, кирпичом, строительной техникой и готовыми элементами. Так, для храма в дар отлили на колокололитейном заводе Анисимова. Среди известных жертвователей — крупные российские корпорации РУСАЛ, МиГ, «Комета», ЦКБ «Рубин», «Концерн Калашников», ИСС, «Урал», «Невская оптика», Рособоронэкспорт, «Газпромбанк», ВТБ, «Промсвязьбанк», Сбербанк и другие.

По замыслу Сергея Шойгу, все имена меценатов, которые удастся установить через платежные системы, будут записаны в книге благодарности и появятся на всеобщем обозрении в храме Победы.

Сейчас практически завершена отделка нижнего храма с мозаикой, витражами, иконами, обрамленными керамическими изразцами, мраморными полами и фарфоровой купелью. Под центральным куполом размещено мозаичное панно с ликом Спаса Нерукотворного.

Вокруг храма строится мемориальный комплекс «Дорога памяти» — в нем в мультимедийном формате разместят портреты и имена всех людей, призванных на Великую Отечественную войну 1941–1945 годов.

Общая сумма сбора уже превысила 3 млрд рублей. Храм откроется в день 75-летия Победы, 9 мая 2020 года.