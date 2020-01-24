Путин увеличил число заместителей руководителя администрации до трех

Москва, 24 января. Российский лидер Владимир Путин увеличил до трех число заместителей руководителя администрации президента РФ. Об этом говорится в указе главы государства, который опубликовала пресс-служба Кремля.

Как уточняется в документе, в положение об администрации президента Российской Федерации внесены поправки. В абзаце второго пункта были заменены три слова.

«Заменены «два заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации» словами «три заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», — уточняется в документе.

Кроме того, Путин в пятницу назначил Дмитрия Козака третьим заместителем главы администрации президента России.

15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. После оглашения послания премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Новым руководителем российского кабинета министров был выбран Михаил Мишустин. Его кандидатуру поддержали 85,1% депутатов Госдумы. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ 16 января.

Напомним, новое правительство Российской Федерации уже сформировано и приступает к своим обязанностям. У Мишустина девять заместителей вместо десяти, как это было у его предшественника на посту премьера, Дмитрия Медведева. В правительстве появилось много новых лиц — таких, как бывший замглавы ФНС Алексей Оверчук, ставший теперь вице-премьером, но почти все самые ключевые посты остались за их действующими руководителями: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу сохранили свои «портфели».